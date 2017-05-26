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Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером"

В Харькове в матче чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтёр".

Чемпионат Украины

9 тур

"Шахтёр" Д - "Динамо" К 2:3

Голы: Гармаш, 20, Патрик, 22, Ярмоленко, 52 (пен.), Дентиньо, 58, Ярмоленко, 71

"Шахтёр" Д: Шевченко, Бутко, Ордец, Кривцов, Азеведо, Дентиньо, Танковский, Патрик, Коваленко (Тайсон, 75), Феррейра, Зубков (Марлос, 69)

"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Рыбалка (Цыганков, 62), Гармаш (Шепелев, 62), Ярмоленко, Беседин

Предупреждения: Гармаш, 34, Танковский, 63
Теги: Шахтер Динамо Киев
Сегодня, 21:33
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№2 Написал: fd65 (Сегодня, 21:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плаческу нет, поплакаться некому.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, у нас ещё прилично судят по сравнению с тем, что я увидел в этом матче!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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