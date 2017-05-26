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Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером"
В Харькове в матче чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтёр".
Чемпионат Украины
9 тур
"Шахтёр" Д - "Динамо" К 2:3
Голы: Гармаш, 20, Патрик, 22, Ярмоленко, 52 (пен.), Дентиньо, 58, Ярмоленко, 71
"Шахтёр" Д: Шевченко, Бутко, Ордец, Кривцов, Азеведо, Дентиньо, Танковский, Патрик, Коваленко (Тайсон, 75), Феррейра, Зубков (Марлос, 69)
"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Рыбалка (Цыганков, 62), Гармаш (Шепелев, 62), Ярмоленко, Беседин
Предупреждения: Гармаш, 34, Танковский, 63
Чемпионат Украины
9 тур
"Шахтёр" Д - "Динамо" К 2:3
Голы: Гармаш, 20, Патрик, 22, Ярмоленко, 52 (пен.), Дентиньо, 58, Ярмоленко, 71
"Шахтёр" Д: Шевченко, Бутко, Ордец, Кривцов, Азеведо, Дентиньо, Танковский, Патрик, Коваленко (Тайсон, 75), Феррейра, Зубков (Марлос, 69)
"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Рыбалка (Цыганков, 62), Гармаш (Шепелев, 62), Ярмоленко, Беседин
Предупреждения: Гармаш, 34, Танковский, 63
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