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"Спартак" проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Австрии

Нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Completesportsnigeria.

В текущем сезоне 24-летний Кайоде забил за "Аустрию" 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров.
Теги: Спартак Аустрия Трансферы
Вчера, 22:29
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13
(4)
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:05) #
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online

говорят, Дзюба хочет в Спартак за титулами
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: GS Москва (Вчера, 23:55) #
  • +1
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Цитата: syamtomov
Если судить по нарезке - не впечатлил

На свободные места неплохо выбегает. Но забивать без сопротивления и у нас много кто умеет.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: Sidhe (Вчера, 23:13) #
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online

Не впечатляет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:09) #
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Цитата: Lord_Vik
Вот на него нарезка.

Если судить по нарезке - не впечатлил. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Зенит1982 Россия (Вчера, 23:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Писали на форуме Арсенала что он уже в Лондоне
Регистрация: 5.09.2012
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:04) #
  • +5
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Цитата: Kolpino2
В то время, когда на Кубани десятки тысяч мальчишек (девчонок, а также их родителей) готовы произвести в нашем футболе полное импортозамещение, Спартак под ЛЧ покупает австрияка сомнительного происхождения.

Вот пусть Фурса с Цыганом в этом направлении "Спартак" опередят и укомплектуют "Зенит" этими "кубанскими мальчишками".
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Очень, очень хорошая новость. В то время, когда на Кубани десятки тысяч мальчишек (девчонок, а также их родителей) готовы произвести в нашем футболе полное импортозамещение, Спартак под ЛЧ покупает австрияка сомнительного происхождения. Это настоящий, коварный удар в спину г-ну Мутко. Надеюсь, у него, наконец-то, раскроются глаза на ягодицах, поймет он, что не на того поставил.


Зенит уже который сезон импортозамещением занимается, когда игроков с российским паспортом на порядок дешевле номинала "уходят" из клубов "совершенно не коррупционно" и компостируют (от слова КОМПОСТ) на скамейке, а то и не в заявке?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:51) #
  • -10
  •  (16)

Очень, очень хорошая новость. В то время, когда на Кубани десятки тысяч мальчишек (девчонок, а также их родителей) готовы произвести в нашем футболе полное импортозамещение, Спартак под ЛЧ покупает австрияка сомнительного происхождения. Это настоящий, коварный удар в спину г-ну Мутко. Надеюсь, у него, наконец-то, раскроются глаза на ягодицах, поймет он, что не на того поставил, и привычно и покорно ляжет под нашего нового Президента.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: vlees1 (Вчера, 22:49) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Цитата: vlees1
да им и кони интересуются,для глубины состава пойдет,тем более за пару лямов,а то негры наши часто ломаются.

заипательское отношение к своим игрочкам...

Ты о чем газовый?я просто написал факт,что Зе луиш что Адриано пропускают много игр из-за травм и приходится Промесу играть в нападении.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
да им и кони интересуются,для глубины состава пойдет,тем более за пару лямов,а то негры наши часто ломаются.

заипательское отношение к своим игрочкам...
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:39) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сказано в Писании: ликом черен — и прекрасен!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: vlees1 (Вчера, 22:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да им и кони интересуются,для глубины состава пойдет,тем более за пару лямов,а то негры наши часто ломаются.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:34) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не сказать, что прям икра, но цвет в очередной раз черный это факт.
Тут с невскими петросянами не поспоришь.
Вот на него нарезка.
ТЫЦ
Регистрация: 22.09.2007
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