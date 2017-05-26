"Спартак" проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Австрии

Нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Completesportsnigeria.В текущем сезоне 24-летний Кайоде забил за "Аустрию" 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров.