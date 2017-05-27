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Дэвид Бекхэм: был готов перейти в "Рому" из-за Тотти

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что хотел сыграть в одной команде с Франческо Тотти.

"У меня была возможность присоединиться к "Роме", когда я был в США. Одной из главных причин, почему меня заинтересовал этот вариант, был Франческо Тотти.

Было бы здорово сыграть с ним за одну команду. А играть против Тотти - всегда особенное событие", - приводит слова Бекхэма официальный сайт "Ромы".

Напомним, Тотти подтвердил, что после окончания сезона завершит карьеру.

Газета.ru
Теги: Бекхэм Тотти Рома
Сегодня, 09:55
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