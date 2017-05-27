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Дмитрий Тарасов: только недавно узнал о Кубке конфедераций

Футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что узнал о Кубке конфедераций, в котором впервые сыграет сборная России, только недавно.

"Если честно, недавно узнал об этом турнире. Поэтому сложно сказать, значимый он или нет. Конечно, такие команды приезжают... Мы готовимся серьезно и покажем максимум, на который способны", - передает слова полузащитника "Р-Спорт".

По словам Тарасова, одной тренировки в день команде вполне хватает: "У нас хорошая тренировка, объемная. Мы все успеваем за нее - и над физикой поработать, и над тактикой, поиграть. Поэтому одна тяжелая тренировка в день. К этому привыкаем, все готовы работать в таком режиме".
Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 14:41
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№5 Написал: ачуда (Сегодня, 15:01) #
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online

Проснулся в реальной жизни зомби-недотепа.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
online

В скучной дрезине все такие же интеллектуалы, как и Тарасов))
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 14:49) #
  • +1
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online

Цитата: Голеодор
Потом в депутатах его увидим, когда поумнеет, так устроена жизнь наша...

Скорее когда постареет. Поумнеет он уже вряд ли smile
Регистрация: 26.03.2009
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Веня Ерофеев
Лучше бы молчал, а так полудурок натуральный!

Потом в депутатах его увидим, когда поумнеет, так устроена жизнь наша...
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Лучше бы молчал, а так полудурок натуральный!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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