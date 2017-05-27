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Костас Манолас не задумывается об уходе из "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас заявил, что хочет остаться в римской команде.

"Я могу представить свое будущее вместе с "Ромой". Мой контракт рассчитан на два года, и я ни с кем не говорил о возможности перехода. Нужно провести беседу на предмет продления соглашения", - цитирует Маноласа Sky Sport Italia.
Теги: Рома Манолас
Сегодня, 17:15
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