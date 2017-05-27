Костас Манолас не задумывается об уходе из "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас заявил, что хочет остаться в римской команде."Я могу представить свое будущее вместе с "Ромой". Мой контракт рассчитан на два года, и я ни с кем не говорил о возможности перехода. Нужно провести беседу на предмет продления соглашения", - цитирует Маноласа Sky Sport Italia.