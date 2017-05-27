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Марку Силва возглавил "Уотфорд"

Бывший главный тренер "Халл Сити" Марку Силва возглавил "Уотфорд", сообщает официальный твиттер последних.

Соглашение сторон рассчитано на два сезона.
Теги: Уотфорд
Сегодня, 17:29
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