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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Марку Силва возглавил "Уотфорд"
Бывший главный тренер "Халл Сити" Марку Силва возглавил "Уотфорд", сообщает официальный твиттер последних.
Соглашение сторон рассчитано на два сезона.
Соглашение сторон рассчитано на два сезона.
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