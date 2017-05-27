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Хуан Куадрадо: нам важно победить "Болонью"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от предстоящей игры против "Болоньи" в последнем туре чемпионата Италии.

"Нам важно победить "Болонью", чтобы подойти к финалу Лиги Чемпионов в хорошем расположении духа", - цитирует Куадрадо официальный сайт клуба.
Теги: Куадрадо Ювентус Болонья
Сегодня, 18:40
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