Хуан Куадрадо: нам важно победить "Болонью"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от предстоящей игры против "Болоньи" в последнем туре чемпионата Италии."Нам важно победить "Болонью", чтобы подойти к финалу Лиги Чемпионов в хорошем расположении духа", - цитирует Куадрадо официальный сайт клуба.