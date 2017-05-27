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"Днепр" вылетел из украинской Премьер-лиги

"Днепр" проиграл "Ворскле" в матче 9-го тура плей-офф за право остаться в украинской Премьер-лиге и вылетел из высшего дивизиона.

В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с "Днепра" было снято 15 очков.

Чемпионат Украины

9 тур

"Ворскла" - "Днепр" Дп 1:0

Голы: Шарпар, 49

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков (Ткачук, 79), Сапай, Чижов, Даллку, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Хлёбас (Загорулька, 70), Одарюк

"Днепр" Дп: Лунин, Адамюк, Полевой, Чеберко, Нагиев (Когут, 81), Сваток, Лопыренок, Вакулко, Лунёв (Баланюк, 46), Кочергин, Довбик (Ротань, 64)

Предупреждения: Чижов, 25, Ротань, 74, Кравченко, 77
Теги: Ворскла Днепр
Сегодня, 20:13
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7
(1)
№7 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
Дела у Коломойского,видно,совсем плохи...

чтоб нам было так плохо smile
Регистрация: 20.10.2012
№6 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (1)

В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с "Днепра" было снято 15 очков.

Дела у Коломойского,видно,совсем плохи...
Регистрация: 7.05.2010
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин

Вот и самобытный клуб ....когда то был в СССР...Протасов ,Литовченко,Лютый....закончил славную историю,пусть ОНИ ...запишуут в историю ещё одну фамилию коломойский...

пару-тройку лет назад АНИДНЕПР в финале играли


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:25) #
  • +6
  •  (6)

Вот и самобытный клуб ....когда то был в СССР...Протасов ,Литовченко,Лютый....закончил славную историю,пусть ОНИ ...запишуут в историю ещё одну фамилию коломойский...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
пох на "днепр",на упл и на всю их украину...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
шикарное завершение карьеры для ротаня


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
в фнл с пропиской


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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