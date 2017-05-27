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"Днепр" вылетел из украинской Премьер-лиги
"Днепр" проиграл "Ворскле" в матче 9-го тура плей-офф за право остаться в украинской Премьер-лиге и вылетел из высшего дивизиона.
В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с "Днепра" было снято 15 очков.
Чемпионат Украины
9 тур
"Ворскла" - "Днепр" Дп 1:0
Голы: Шарпар, 49
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков (Ткачук, 79), Сапай, Чижов, Даллку, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Хлёбас (Загорулька, 70), Одарюк
"Днепр" Дп: Лунин, Адамюк, Полевой, Чеберко, Нагиев (Когут, 81), Сваток, Лопыренок, Вакулко, Лунёв (Баланюк, 46), Кочергин, Довбик (Ротань, 64)
Предупреждения: Чижов, 25, Ротань, 74, Кравченко, 77
В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с "Днепра" было снято 15 очков.
Чемпионат Украины
9 тур
"Ворскла" - "Днепр" Дп 1:0
Голы: Шарпар, 49
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков (Ткачук, 79), Сапай, Чижов, Даллку, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Хлёбас (Загорулька, 70), Одарюк
"Днепр" Дп: Лунин, Адамюк, Полевой, Чеберко, Нагиев (Когут, 81), Сваток, Лопыренок, Вакулко, Лунёв (Баланюк, 46), Кочергин, Довбик (Ротань, 64)
Предупреждения: Чижов, 25, Ротань, 74, Кравченко, 77
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