"Днепр" вылетел из украинской Премьер-лиги

"Днепр" проиграл "Ворскле" в матче 9-го тура плей-офф за право остаться в украинской Премьер-лиге и вылетел из высшего дивизиона.В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с "Днепра" было снято 15 очков.Чемпионат Украины9 турШарпар, 49"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков (Ткачук, 79), Сапай, Чижов, Даллку, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Хлёбас (Загорулька, 70), Одарюк"Днепр" Дп: Лунин, Адамюк, Полевой, Чеберко, Нагиев (Когут, 81), Сваток, Лопыренок, Вакулко, Лунёв (Баланюк, 46), Кочергин, Довбик (Ротань, 64)Предупреждения: Чижов, 25, Ротань, 74, Кравченко, 77