Опрос:

Новости партнеров

Гонсало Родригес может продолжить карьеру в "Олимпиакосе"

Защитник "Фиорентины" Гонсало Родригес может продолжить карьеру в "Олимпиакосе", передает Football Italia.

Сообщается, что игрок уже ведет переговоры с греческим клубом. Контракт Родригеса с "фиалками" истекает в июне этого года.
Теги: Фиорентина Олимпиакос Трансферы
Сегодня, 10:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.