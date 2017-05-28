Радамель Фалькао: все зависит от клуба, но я хочу остаться в "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал информацию о своем возможном переходе в один из китайских клубов."Я очень счастлив в "Монако". У меня еще год контракта. Все зависит от клуба, но я хочу остаться в "Монако", - цитирует колумбийца Canal+.