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Радамель Фалькао: все зависит от клуба, но я хочу остаться в "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал информацию о своем возможном переходе в один из китайских клубов.

"Я очень счастлив в "Монако". У меня еще год контракта. Все зависит от клуба, но я хочу остаться в "Монако", - цитирует колумбийца Canal+.
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 10:50
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