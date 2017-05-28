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Унаи Эмери: надеюсь, что Мотта продлит контракт с "ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери хочет, чтобы полузащитник Тиаго Мотта остался в клубе.

- Пока нет никакой конкретной информации по контракту с Моттой. Тиаго является важным игроком команды. Надеюсь, он продлит контракт, о чем и сообщил клубу, - цитирует Эмери L`Equipe.
Теги: Эмери Мотта ПСЖ
Сегодня, 13:27
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