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24-летний форвард "Аустрии" согласился перейти в "Спартак"
Агент форварда "Аустрии" Оларенваджу Кайоде сообщил, что 24-летний футболист согласен перейти в "Спартак".
"Это вопрос времени. Он согласился на трансфер, и в настоящее время клубы прорабатывают детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе", - цитирует агента OwngoalNigeria.
В нынешнем сезоне Кайоде забил 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии.
"Это вопрос времени. Он согласился на трансфер, и в настоящее время клубы прорабатывают детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе", - цитирует агента OwngoalNigeria.
В нынешнем сезоне Кайоде забил 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии.
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