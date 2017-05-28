24-летний форвард "Аустрии" согласился перейти в "Спартак"

Агент форварда "Аустрии" Оларенваджу Кайоде сообщил, что 24-летний футболист согласен перейти в "Спартак"."Это вопрос времени. Он согласился на трансфер, и в настоящее время клубы прорабатывают детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе", - цитирует агента OwngoalNigeria.В нынешнем сезоне Кайоде забил 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии.