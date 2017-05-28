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24-летний форвард "Аустрии" согласился перейти в "Спартак"

Агент форварда "Аустрии" Оларенваджу Кайоде сообщил, что 24-летний футболист согласен перейти в "Спартак".

"Это вопрос времени. Он согласился на трансфер, и в настоящее время клубы прорабатывают детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе", - цитирует агента OwngoalNigeria.

В нынешнем сезоне Кайоде забил 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии.
Теги: Аустрия Спартак Трансферы
Сегодня, 15:18
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№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Народный клуб Африки...

Уж лучше негры чем Кокорины joy ,но жителям расистского питера этого не понять worried
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
нормальный нап, головой и ногами забивает,скорость хорошая и техника,короче вешайтесь бомжекони
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит Мельгарехо на выход
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Народный клуб Африки...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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