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Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
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Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Яя Туре планирует продлить контракт с "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре намерен подписать с клубом новое соглашение, сообщает Manchester Evening News.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы ивуариец ещё как минимум на сезон остался в команде.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы ивуариец ещё как минимум на сезон остался в команде.
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