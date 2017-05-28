Яя Туре планирует продлить контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре намерен подписать с клубом новое соглашение, сообщает Manchester Evening News.Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы ивуариец ещё как минимум на сезон остался в команде.