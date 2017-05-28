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Яя Туре планирует продлить контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре намерен подписать с клубом новое соглашение, сообщает Manchester Evening News.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы ивуариец ещё как минимум на сезон остался в команде.
Теги: Туре Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 16:49
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№1 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
а если МС откажется, то туре обвинит их в расизме smile
Регистрация: 18.03.2017
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