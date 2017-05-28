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Марсель Шмельцер: мы можем гордиться нашей командой
Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер прокомментировал победу в финале Кубка Германии над "Айнтрахтом" Ф (2:1).
"Мы показали, что мы хотели выиграть во что бы то ни стало. И мы выиграли Кубок и поставили точку в этом сезоне. Мы можем гордиться нашей командой. Мы знали, как важно забить второй гол. Пенальти спасло ситуацию", - цитирует Шмельцера Bild.
"Мы показали, что мы хотели выиграть во что бы то ни стало. И мы выиграли Кубок и поставили точку в этом сезоне. Мы можем гордиться нашей командой. Мы знали, как важно забить второй гол. Пенальти спасло ситуацию", - цитирует Шмельцера Bild.
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