Марсель Шмельцер: мы можем гордиться нашей командой

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер прокомментировал победу в финале Кубка Германии над "Айнтрахтом" Ф (2:1)."Мы показали, что мы хотели выиграть во что бы то ни стало. И мы выиграли Кубок и поставили точку в этом сезоне. Мы можем гордиться нашей командой. Мы знали, как важно забить второй гол. Пенальти спасло ситуацию", - цитирует Шмельцера Bild.