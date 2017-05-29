Лионель Месси в 4-й раз получил "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 4-й раз завоевал награду "Золотая бутса". Напомним, этот приз получает лучший бомбардир европейских чемпионатов.На счету Месси 37 голов в 34 матчах испанской примеры (74 очка). Вторым стал форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола, 68 очков). На третьей позиции - нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейанг (31 гол, 62 очка).