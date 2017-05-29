Опрос:

Новости партнеров

Лионель Месси в 4-й раз получил "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 4-й раз завоевал награду "Золотая бутса". Напомним, этот приз получает лучший бомбардир европейских чемпионатов.

На счету Месси 37 голов в 34 матчах испанской примеры (74 очка). Вторым стал форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола, 68 очков). На третьей позиции - нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейанг (31 гол, 62 очка).



Eurotopfoot.com
Теги: Месси
Сегодня, 09:27
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: ubica
Кристинка курит в сторонке..Месси гений,а Кристинка ,тупо,супер футболист...

Только один Чемпион Европы, ЛЧ выиграл, сейчас опять в финале + Чемпион Испании ... а Месси да забил на пару голов больше всяким Осасунам )))

..золотая бутса за забитые в чемпионате мячи..золотой мяч,за то что вы говорили.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ubica
Кристинка курит в сторонке..Месси гений,а Кристинка ,тупо,супер футболист...

Только один Чемпион Европы, ЛЧ выиграл, сейчас опять в финале + Чемпион Испании ... а Месси да забил на пару голов больше всяким Осасунам )))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: ubica ubica (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Кристинка курит в сторонке..Месси гений,а Кристинка ,тупо,супер футболист...


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: nedva
Не умаляя таланта Месси: когда у тебя в ассистентах Неймар, Суарес, Иньеста можно набить и 50 голов.

что они не набили с Месси в ассистентах ??
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:56) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Не умаляя таланта Месси: когда у тебя в ассистентах Неймар, Суарес, Иньеста можно набить и 50 голов.

так это скорее он ассистирует Неймару и Суаресу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не умаляя таланта Месси: когда у тебя в ассистентах Неймар, Суарес, Иньеста можно набить и 50 голов.
Регистрация: 23.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.