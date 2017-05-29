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Игорь Шалимов: Григорян - беспардонный невоспитанный парень, руки ему не подам

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказал мнение о наставнике "Анжи" Александре Григоряне, который ранее заявил, что его задевает то, как Шалимов возглавил "быков".

"Завидует ли Григорян, когда говорит обо мне? Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто "ником" в Интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору. Почему не отвечаю на его слова? Потому что надо тогда отвечать всем в Интернете. Кто он такой?

Когда играли с "Анжи", не поздоровался с ним. Извлёк урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошёл радостно поздороваться. Ну, пожал руку. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание.

Отвечать не стану в прессе и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ. Он просто беспардонный невоспитанный парень", - цитирует Шалимова "СЭ".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 15:39
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
Не гоните!
Григорян прикольный тип!
На идиотские вопросы он реагирует очень правильно!

Тебе(журнашлюшке) нечего спросить у тренера?ну так и не спрашивай.
Нахера ты спрашиваешь-"на сегодняшнюю игру вы конечно не расскажете нам свой план?".
А? Ну вот что такому клоуну ответить?

не не, Григорян в этом отношении молодец.
Я предлагаю не идти на поводу у шайки Галицкого,и не пытаться сделать Григоряна неким парвеню...
Это некрасиво. У человека свое мнение,часто на эмоциях высказанное.
Что то Шалимов(в частн7ости) много о себе возомнил.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:57) #
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в точку!!!!!
Регистрация: 27.07.2016
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