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Игорь Шалимов: Григорян - беспардонный невоспитанный парень, руки ему не подам
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказал мнение о наставнике "Анжи" Александре Григоряне, который ранее заявил, что его задевает то, как Шалимов возглавил "быков".
"Завидует ли Григорян, когда говорит обо мне? Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто "ником" в Интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору. Почему не отвечаю на его слова? Потому что надо тогда отвечать всем в Интернете. Кто он такой?
Когда играли с "Анжи", не поздоровался с ним. Извлёк урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошёл радостно поздороваться. Ну, пожал руку. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание.
Отвечать не стану в прессе и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ. Он просто беспардонный невоспитанный парень", - цитирует Шалимова "СЭ".
"Завидует ли Григорян, когда говорит обо мне? Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто "ником" в Интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору. Почему не отвечаю на его слова? Потому что надо тогда отвечать всем в Интернете. Кто он такой?
Когда играли с "Анжи", не поздоровался с ним. Извлёк урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошёл радостно поздороваться. Ну, пожал руку. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание.
Отвечать не стану в прессе и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ. Он просто беспардонный невоспитанный парень", - цитирует Шалимова "СЭ".
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