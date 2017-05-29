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"Барселона" договорилась с Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте

"Барселона" достигла соглашения с вратарем Марком-Андре тер Штегеном о продлении контракта на улучшенных условиях. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года, информирует официальный сайт испанского клуба.

Контракт будет подписан во вторник, 30 мая, сумма отступных тер Штегена составит 180 миллионов евро.
Теги: Барселона тер Штеген
Сегодня, 15:50
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