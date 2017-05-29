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Алессандро Дель Пьеро: Буффон сходит с ума в ожидании финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро дель Пьеро поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. 3 июня в Кардиффе "старая синьора" сыграет против "Реала". Дель Пьеро отметил, что капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сходит с ума в ожидании матча.

"Не спрашивайте меня о фаворите, потому что его нет. Мы говорим о двух великих командах, двух чемпионах в своих лигах. Буффон сходит с ума в ожидании Лиги чемпионов, он не может ждать больше. Он хочет поднять трофей над головой. Буффон будет одним из главных героев, я уверен.

Зидан? Когда мы играли в "Ювентусе", между нами была гармония. Он всегда хотел помочь своим товарищам по команде, несмотря на технику и класс.

Я не ожидал, что он станет тренером. Зидан здорово умел читать игру. Вот почему он всегда принимает правильное решение и сумел выиграть всё", — цитирует Дель Пьеро Football Italia.
Теги: Дель Пьеро Буффон Ювентус
Сегодня, 16:21
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