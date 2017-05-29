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Андрей Созин: "Ростов" никогда не играл так ярко и дисциплинированно, как при Бердыеве
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выступление "Ростова" в сезоне-2016/17. Подопечные Курбана Бердыева заняли 6-е место в РФПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили "Манчестер Юнайтед".
"Ростов" никогда не играл так ярко и дисциплинированно, как при Курбане Бердыеве. Были хорошие исполнители: Понедельник, Андреев, Маслов, но нынешний "Ростов" – полностью детище Бердыева. Органично влились те, кого он привёл из "Рубина". Но если он уйдёт, останутся ли в команде эти футболисты? Навасу – 37 лет, Нобоа и Бухарову – по 32 года. Азмун теоретически может уйти за Бердыевым. Те, кто останется в "Ростове", не факт, что будут играть так же.
Мне хотелось бы, чтобы ростовская история продолжалась. Я с удовольствием смотрел, как "Ростов" выступал в чемпионате России и еврокубках. Молодым тренерам можно не ходить на уроки ВШТ, а просто записывать за Бердыевым. Хотелось бы, чтобы тот, кто придёт ему на смену, если бы и не поддержал, то хотя бы принёс свои идеи, такие же ясные и дающие результат. Но боюсь, что без Бердыева «Ростов» вернётся на прежние места и будет бороться за выживание.
Сможет ли Кириченко заменить Курбана Бекиевича? Он ещё не заматерел. После Бердыева будет сложно что-то привнести в команду. Кириченко был его помощником, а делать что-то самому – это другая история. Но я за то, чтобы, например, не звали Манчини, а дали возможность показать себя Кириченко, Радимову, Гришину. Они ведь всё знают", – цитирует Созина "Чемпионат.com".
"Ростов" никогда не играл так ярко и дисциплинированно, как при Курбане Бердыеве. Были хорошие исполнители: Понедельник, Андреев, Маслов, но нынешний "Ростов" – полностью детище Бердыева. Органично влились те, кого он привёл из "Рубина". Но если он уйдёт, останутся ли в команде эти футболисты? Навасу – 37 лет, Нобоа и Бухарову – по 32 года. Азмун теоретически может уйти за Бердыевым. Те, кто останется в "Ростове", не факт, что будут играть так же.
Мне хотелось бы, чтобы ростовская история продолжалась. Я с удовольствием смотрел, как "Ростов" выступал в чемпионате России и еврокубках. Молодым тренерам можно не ходить на уроки ВШТ, а просто записывать за Бердыевым. Хотелось бы, чтобы тот, кто придёт ему на смену, если бы и не поддержал, то хотя бы принёс свои идеи, такие же ясные и дающие результат. Но боюсь, что без Бердыева «Ростов» вернётся на прежние места и будет бороться за выживание.
Сможет ли Кириченко заменить Курбана Бекиевича? Он ещё не заматерел. После Бердыева будет сложно что-то привнести в команду. Кириченко был его помощником, а делать что-то самому – это другая история. Но я за то, чтобы, например, не звали Манчини, а дали возможность показать себя Кириченко, Радимову, Гришину. Они ведь всё знают", – цитирует Созина "Чемпионат.com".
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