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Игорь Шалимов: Смолов может уйти из "Краснодара", но не в "Спартак"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о возможном будущем нападающего команды Фёдора Смолова.

"Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти. В "Спартак"? В "Спартак", думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу. Китай? На большие деньги любой может клюнуть", - цитирует Шалимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шалимов Спартак Краснодар
Сегодня, 17:43
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№32 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:08) #
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online

Цитата: Брюзга
Более подробную информацию можно получить у "одноразовой". Как её там? Ну, в общем, вшивой.
У Капли Никотина? worried
Регистрация: 12.11.2007
№31 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Стратег
Щас спартачи скажут что нах не нужен.


Так и есть. sunglasses

Более подробную информацию можно получить у "одноразовой". Как её там? Ну, в общем, вшивой.
Регистрация: 6.10.2009
№30 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
К одноразовым....

у поперечно задовых капитан был одноразовым smile
Чемодан Манчини Хабаровск (не факт)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№29 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:47) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Зенит»
в спартак

К одноразовым может пойти на годик, в ЛЧ поиграть, так, для разнообразия. А прижиться там не сможет, там царят средневековые нравы, а он мальчик европейский, будет, как белая ворона среди дикарей.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:44) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov

Главное - ВЕРИТЬ ИСКРЕННЕ

Манчиним! sunglasses


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: борщ (Сегодня, 18:33) #
  • -8
  •  (12)
online

че свинотвари минусуете, боль за правду? 16 лет не были наверху теперь 32 не будете, федун порастратился сильно на судей в этом году, а после позоров 1-18 в лч он опять забьется в уголок и будет тихо по.рачивать на хохлиевское динамо
Регистрация: 8.04.2017
№26 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:31) #
  • -1
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online

Цитата: Black Fox
Цитата: Sidhe
Синиту скоро конкурентом будет Арсенал

в закатывании трешек Спартаку?)

Главное - ВЕРИТЬ ИСКРЕННЕ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№25 Написал: борщ (Сегодня, 18:26) #
  • -4
  •  (6)
online

Hitman,
давно ли хрюшки обгонять стали? первый раз за 16 лет?
Регистрация: 8.04.2017
№24 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Black Fox
в закатывании трешек

По трешкам вы - непревзойденные специалисты laughing Таращит болотных - цыган уехал, а табор остался - вот и плющит болезных по всему болоту, как лягушек под катком


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№23 Написал: борщ (Сегодня, 18:25) #
  • -5
  •  (5)
online

лучше бы шлак вроде шалимова ушел, в пищевик хоть
Регистрация: 8.04.2017
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 18:21) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Я ж сказал - при Шалимове нет, не конкурент.

и что было спорить,если они никому не конкуренты,при Кононове они тоже ничего не выиграли,но игра была ярче на мой взгляд))
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Уйдёт Смолов и Шалимову, скорее всего, тоже придётся собирать вещи Зачем Игорю это?
Регистрация: 30.08.2008
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
о Зенит не могу ничего тебе сказать,конкуренты они или нет вам,ты скромно умолчал

Я ж сказал - при Шалимове нет, не конкурент.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: Hitman (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Много было титулов у Рубина в 2009, когда они всех выепали и стали чемпионами?

ну это опять все скатывается на демагогию,что будет мы с тобой не знаем,мы говорим о дне сегодняшнем,на сегодняшний день я дал тебе расклад,ты согласен?Может Краснодар когда то обгонит Зенит и Спартак,а может нет, это все философия,но сегодня здесь и сейчас Спартаку они не конкуренты,про Зенит не могу ничего тебе сказать,конкуренты они или нет вам,ты скромно умолчал))
Регистрация: 20.04.2017
№18 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Синиту скоро конкурентом будет Арсенал

в закатывании трешек Спартаку?)


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:15) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Hitman
,Краснодар конкурент Зениту?

Синиту скоро конкурентом будет Арсенал - за место в пердиве


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак конкурент? joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а продаст ли его Арутунян за десятку за рубеж???
я далеко заблуждаюсь,
покажите заслуги титулы голевую феерию за Сборную и прочее где это ???
нет и не будет, играй за Краснодар Федя,
сезонов через 40 возможно вы станете Чемпионами России)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
,еще один косяк Лис и пойдешь на шапку,Спартак 22х кратный чемпион страны,сколько раз был чемпионом Краснодар?

Много было титулов у Рубина в 2009, когда они всех выепали и стали чемпионами?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это наш конкурент.

чегоооооо?
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov

С тобой на "капитанском мостике" "Краснодар НАМ конкурент???
Что-нибудь более смешного я лично пока не читал ещё.

Расскажи пожалуйста, на каком месте в прошлом сезоне был Краснодар, и на каком Спартак? Или ты считаешь, что первое место в этом сезоне это навсегда?

Да, на 4-м месте он был, этот "Краснодар", но отрыв ТАКОЙ, что, право, даже озвучивать его неудобно, и если бы не "непонятки" в тренерском штабе "Ростова", то на этом месте был бы "Ростов".
Да и "Терек" мог при определённой доле везения.
Так что не нужно нам ля-ля о том, кто на каком месте был.
Они опередили "Ростов" и "Терек" ВСЕГО НА ОДНО ОЧКО!
А ИГРА "Краснодара" при Шалимове - это же просто ужас какой-то! flushed
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 18:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Нет, не из той. В последние годы Краснодар неоднократно обыгрывал Спартак и находился впереди него в турнирной таблице, играл в еврокубках пока вы лапу сосали. Так с чего вдруг не конкурент?

ты бредишь,еще один косяк Лис и пойдешь на шапку,Спартак 22х кратный чемпион страны,сколько раз был чемпионом Краснодар? Статистика встреч: 10 побед Спартака против 3 у Краснодара,Краснодар был мутной капелькой когда Спартак играл в полуфиналах всех ЕК,про кубки России я уже молчу,ну и где он конкурент?вопрос по другому поставим теперь,Краснодар конкурент Зениту?

Цитата: Black Fox
Хотя...в чем-то согласиться можно. Пока Краснодар возглавляет Шалимов, он вообще никому из первой пятерки не конкурент...


наконец то здравое зерно стало появляться
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
твой вопрос из той же оперы:расскажи в какой лиге в прошлом играл зенит?

Нет, не из той. В последние годы Краснодар неоднократно обыгрывал Спартак и находился впереди него в турнирной таблице, играл в еврокубках пока вы лапу сосали. Так с чего вдруг не конкурент?

Хотя...в чем-то согласиться можно. Пока Краснодар возглавляет Шалимов, он вообще никому из первой пятерки не конкурент...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (8)

В "Спартак", думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент

все правильно сказал, три года пищевик составлял конкуренцию Краснодару за место в ЛЕ, правда все время проигрывал.
Регистрация: 25.02.2016
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 18:00) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Расскажи пожалуйста, на каком месте в прошлом сезоне был Краснодар, и на каком Спартак?

твой вопрос из той же оперы:расскажи в какой лиге в прошлом играл зенит?на сегодняшний день Краснодар не конкурент,да и во вчерашнем тоже,т.к Краснодар не разу не был чемпионом,Спартак 22х кратный чемпион страны
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (4)

Black Fox,
В звенит возьмут к кокоше
Регистрация: 12.02.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:57) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov

С тобой на "капитанском мостике" "Краснодар НАМ конкурент???
Что-нибудь более смешного я лично пока не читал ещё.

Расскажи пожалуйста, на каком месте в прошлом сезоне был Краснодар, и на каком Спартак? Или ты считаешь, что первое место в этом сезоне это навсегда?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (4)
online

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о возможном будущем нападающего команды Фёдора Смолова.

В "Спартак", думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент.

С тобой на "капитанском мостике" "Краснодар НАМ конкурент??? flushed laughing
Что-нибудь более смешного я лично пока не читал ещё.

Цитата: Стратег
Щас спартачи скажут что нах не нужен

Я, например, всегда писал и сейчас пишу, что Смолов в "Спартаке" ни разу не нужен: зря потраченные деньги.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 17:53) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
во первых Краснодар никак не конкурент 22х кратному Чемпиону Страны,во 2х главное это желание Смолова и руководства Спартака,в 3х Федуну на заметку,Краснодар в черный список,куда угодно продавать только не в Магнит,а то как Ари покупать никто про конкурентов не писал,в общем гнилое руководство у Краснодара как и овощи в Магните)
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ари отпустили, и не почесались...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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