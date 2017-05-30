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Андрей Созин: главное, что сделал Семин, - удержал Алексея Миранчука

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о работе Юрия Сёмина в "Локомотиве".

"Локомотив" выиграл Кубок России, состав команды стабилизировался, угадали с Ари. Что должен сделать другой кандидат на пост главного тренера, чтобы быть сильнее Сёмина? Он выполнил задачи: выиграл трофей, попал в Лигу Европы и при этом до последнего сопротивлялся и старался зацепиться за четвёртое-пятое места. Да, он не самый молодой тренер. Но кто смотрит в паспорт? Ему же не по полю бегать. Здесь нужны знания, которые у него есть.

Если убирать Сёмина, то как это аргументировать? Он не готовил команду с самого начала. Взял её без предсезонных сборов и тех игроков, которых хотел. Но главное, что он сделал, – удержал Алексея Миранчука, который должен стать нашей главной ударной силой на Кубке конфедераций вместе со Смоловым с Головиным", – цитирует Созина "Чемпионат".
Теги: Созин Семин Локомотив
Сегодня, 11:11
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