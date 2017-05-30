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Борис Игнатьев: надо сначала понять, пойдет ли Павлюченко в "Торпедо"?

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал, интересуется ли клуб нападающим Романом Павлюченко.

"Что касается Романа Павлюченко, то у нас даже такого вопроса не стоит на обсуждении. Надо сначала понять, пойдёт ли Павлюченко в "Торпедо"?

Пока мы даже представить не можем, что он будет во второй лиге играть", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Торпедо Игнатьев
Сегодня, 12:57
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