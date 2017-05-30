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Франческо Тотти введён в Зал славы "Ромы"

Легендарный форвард "Ромы" Франческо Тотти введён в Зал славы столичного клуба, сообщает пресс-служба клуба.

Прошедший сезон стал последним для 40-летнего капитана в составе "джаллоросси". Тотти провел за "Рому" 786 матчей.
Теги: Тотти Рома
Сегодня, 21:44
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