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Андрей Лунев: первые два месяца в "Зените" чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка

Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв рассказал об адаптации в стане сине-бело-голубых, куда он перешел из "Уфы".

"Самым сложным в "Зените" стали первые занятия с тренером вратарей. Я-то ехал с мыслями, что у меня всё чётко, а в действительности два месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка. Реально стыдно было: ни мяч поймать не мог, ни чего-то другого сделать. Слёзы на глаза наворачивались: "Ну как так?!"

Все упражнения выполнялись намного быстрее, чем в "Уфе". За полтора года в "Уфе" я привык к одной методике, а тут пришлось перестраиваться. Смотришь на других – у Лодыги, Бабуры и Кержа всё чётко, и только мне одному говорили: "Circus, zero, Ufa" (Цирк, ноль, Уфа, - прим.). Сейчас уже всё нормально – втянулся, освоился", - цитирует Лунёва "Чемпионат".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 08:41
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(1)
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:37) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понял сначала, что тут и цирк побогаче, и клоуны посмешнее. А через 2 месяца всё-таки приняли в эту труппу.
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 09:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: RoboGeo
стиснул зубы и вперед!

Про Синит "в перед" - надо писать раздельно. "Стиснул зубы - и в перед! Потом расслабил булки - и в зад!" Краткое описание тренировки Синита

В Тарасовке подсмотрел?
Регистрация: 6.11.2011
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:23) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: RoboGeo
стиснул зубы и вперед!

Про Синит "в перед" - надо писать раздельно. "Стиснул зубы - и в перед! Потом расслабил булки - и в зад!" Краткое описание тренировки Синита


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 09:20) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Sidhe
Ну если "у Лодыги все нормально"... То, бла, это каким говнищем надо быть, чтоб было ненормально?!

Ты на свое говнище посмотри. А теперь представь как на это будут смотреть в европе.))) лизун блеать
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 09:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
так и надо, молодец, стиснул зубы и вперед!
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:09) #
  • 0
  •  (6)

Ну если "у Лодыги все нормально"... То, бла, это каким говнищем надо быть, чтоб было ненормально?!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Silence (Сегодня, 08:45) #
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Цитата: safonas
отлично его подбодрили в команде...

Да. Он теперь в основе играет.
Регистрация: 30.05.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:42) #
  • +1
  •  (3)

отлично его подбодрили в команде...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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