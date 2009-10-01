Мирча Луческу: прийти в "Зенит" было большой ошибкой

Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу назвал ошибкой решение возглавить питерцев в мае прошлого года."Прийти в "Зенит" было большой ошибкой", – цитирует Луческу gsp.ro.Контракт с румынским специалистом был подписан по системе "2+1". По информации источника, 71-летний тренер намерен требовать компенсацию в размере 2 млн евро за недоработанную половину контракта.