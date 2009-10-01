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Мирча Луческу: прийти в "Зенит" было большой ошибкой

Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу назвал ошибкой решение возглавить питерцев в мае прошлого года.

"Прийти в "Зенит" было большой ошибкой", – цитирует Луческу gsp.ro.

Контракт с румынским специалистом был подписан по системе "2+1". По информации источника, 71-летний тренер намерен требовать компенсацию в размере 2 млн евро за недоработанную половину контракта.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 08:55
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№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:40) #
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И очень рад, что бомжи окончательно вернулись на сайт. Ожили. Пережили победу Великого Спартак!
А то б л я , до 20-х чисел мая на сайт заходил, и реально пугало то, что сайт потерял часть своих юзеров. Одни кб отписывали.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ох наговорит цыган ща про Зенит.
Не расчехлил говномет пока что, пока не срубит по полной отступных.
А потом держись бомжы smiley
Регистрация: 22.09.2007
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:32) #
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online

В жизни не всегда все идеально. Бывает натворишь дел, а потом думаешь, епта, а сейчас нужно исправлять.
Или же , гуляя по парку наступишь на собачье дерьмо, и потом ходишь ищешь где оттереть . Хорошо, если сразу лужа попадается по тропинке. Вот и тут, румын наступил , и сейчас проклинает себя.
Не удивлюсь, если он сейчас рванет в Трансильванию к бабкам шептунам , что бы навести порчу на бомжатник.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 09:32) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: HardWar
Цитата: Sidhe
Ничего, МакЧикен прийдэ - порядок наведэ! smile Что б мы делали без передвижного болотного цирка на колесиках и с двигающейся крышей?

Не пытались бы оправдать 15ть лет сосирования админресурсом и судейским беспределом.

Вы сосируете большую часть своей истории по моему 53 года потом еще 23 Так что сосируй дальше Только не вам об этом говорить клоуны из голубого шапито
Регистрация: 20.05.2017
№16 Написал: AnK. (Сегодня, 09:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Луческу-кондом конкретный!
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 09:25) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Ничего, МакЧикен прийдэ - порядок наведэ! smile Что б мы делали без передвижного болотного цирка на колесиках и с двигающейся крышей?

Не пытались бы оправдать 15ть лет сосирования админресурсом и судейским беспределом.
Регистрация: 6.11.2011
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:20) #
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Ничего, МакЧикен прийдэ - порядок наведэ! smile Что б мы делали без передвижного болотного цирка на колесиках и с двигающейся крышей?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ошибка была его назначить, а теперь досвиданья


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№12 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:16) #
  • +3
  •  (3)

Не тренер а дерьмо, сначала на судей и на другие команды гнал, теперь на свою бывшую!
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
..даже цыган это понимает..даже....деревянные НЕТ..
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: vit (Сегодня, 09:11) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
настал день... окуительных историй....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 09:09) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
началось нытье цыгана и под пез дывание шашлыка. Ничего не меняется, мясу так про наш стадион и про тренера дай волю потрепаться, обсуждали бы свой клубец лучше
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:09) #
  • +8
  •  (12)
online

Не долго ждать пришлось. Даффай, Мирча, прогрессивная часть болел ждет откровений и признаний!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:07) #
  • +8
  •  (16)

Да Зинка - это одна сплошная ошибка stuck_out_tongue_winking_eye А так - ничего, хороший у вас был "приход". Особенно понравилось в декабре, что во всем виноваты были пенальти Спартака laughing Вот уж был приход, так приход! И куда госнаркоконтроль смотрел?

тренер намерен требовать компенсацию в размере 2 млн евро за недоработанную половину контракта.

А вот это правильно, не кроликов надо разводить, а лохов!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 09:04) #
  • +3
  •  (7)
online

Контракт с румынским специалистом был подписан по системе "2+1". По информации источника, 71-летний тренер намерен требовать компенсацию в размере 2 млн евро за недоработанную половину контракта.

А тут верещали питерские, что, мол, контракт у Цыгана бессрочный, поэтому никакие отступные не предусмотрены, статейки от продажных журналюг стали появляться в прессе на эту тему.

А я говорил, что ЦЫГАН - да, старенький, 71 год ему, но он не дурак, чтобы ТАКИЕ контракты подписывать, поскольку не из 2- лиги Зоны "Восток" пришёл "Зенит" тренировать, и самый значимый его трофей не переходящее знамя какого-нибудь района "За высокие спортивные достижения".
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 09:03) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дааа, дедок. Так и не нашёл в себе сил чтоб хоть какие то косяки признать. В итоге не он плохой тренер, а Зенит ошибка. Прискорбно
Регистрация: 31.07.2016
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 09:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Началось...
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:59) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
да не, нам твой приход понравился...
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 08:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пришло время и болотных отгрести по полной от "великого" Луче...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Он и теперь будет плакать, позорище.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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