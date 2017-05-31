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Андрей Лунев: Гончаренко - топ-тренер, он как Супермен
Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером "Уфы" Виктором Гончаренко.
"Супер! Такого тренера в моей карьере ещё не было. С ним настолько комфортно, что, даже не играя, испытываешь положительные эмоции. Каждое утро просыпаешься и с удовольствием спешишь на тренировку. Гончаренко - топ-тренер. Он как Супермен. Не удивлюсь, если у него тоже есть какие-то сверхъестественные способности. Очень крутой мужик! Надеюсь, мы с ним ещё когда-нибудь пересечёмся.
Когда Гончаренко пришёл в "Уфу", столько беготни было – кошмар. Потом заехали на сбор в Кратово – пошла теория. Садились у проектора, и он показывал разные картинки, не связанные с футболом. Грубо говоря, стая рыбёшек и одна большая рыба. Виктор Михайлович спрашивает: "Что видишь на этом слайде? А ты?" - и так у всех по очереди. Выслушав мнения ребят, своё Гончаренко оставил при себе. На следующий день интересуется: "Подумали? Что теперь об этом думаете?". Только после этого свой вариант раскрыл.
Если мелюзга объединена одной целью, сообща может и такую рыбину слопать. Вроде бы банальные вещи, но они способствуют созданию нужного настроя. На теоретических разборах Гончаренко настолько чётко всё объяснял, что никому не нужно было повторять дважды.
Возьмём Слая – значимая для "Уфы" фигура. Думаю, и в более сильной команде не потерялся бы. Но был момент, когда Виктора Михайловича перестало устраивать его отношение к делу. Тренер прямо сказал: "Ты даёшь команде 20 процентов от своего потенциала, а я хочу, чтобы выкладывался минимум на 80. Пока не изменишься, играть не будешь" - и посадил на скамейку.
Слай обижался. Они по два-три часа беседовали. Как Игбун потом заиграл, все прекрасно видели", - цитирует Лунёва "Чемпионат".
"Супер! Такого тренера в моей карьере ещё не было. С ним настолько комфортно, что, даже не играя, испытываешь положительные эмоции. Каждое утро просыпаешься и с удовольствием спешишь на тренировку. Гончаренко - топ-тренер. Он как Супермен. Не удивлюсь, если у него тоже есть какие-то сверхъестественные способности. Очень крутой мужик! Надеюсь, мы с ним ещё когда-нибудь пересечёмся.
Когда Гончаренко пришёл в "Уфу", столько беготни было – кошмар. Потом заехали на сбор в Кратово – пошла теория. Садились у проектора, и он показывал разные картинки, не связанные с футболом. Грубо говоря, стая рыбёшек и одна большая рыба. Виктор Михайлович спрашивает: "Что видишь на этом слайде? А ты?" - и так у всех по очереди. Выслушав мнения ребят, своё Гончаренко оставил при себе. На следующий день интересуется: "Подумали? Что теперь об этом думаете?". Только после этого свой вариант раскрыл.
Если мелюзга объединена одной целью, сообща может и такую рыбину слопать. Вроде бы банальные вещи, но они способствуют созданию нужного настроя. На теоретических разборах Гончаренко настолько чётко всё объяснял, что никому не нужно было повторять дважды.
Возьмём Слая – значимая для "Уфы" фигура. Думаю, и в более сильной команде не потерялся бы. Но был момент, когда Виктора Михайловича перестало устраивать его отношение к делу. Тренер прямо сказал: "Ты даёшь команде 20 процентов от своего потенциала, а я хочу, чтобы выкладывался минимум на 80. Пока не изменишься, играть не будешь" - и посадил на скамейку.
Слай обижался. Они по два-три часа беседовали. Как Игбун потом заиграл, все прекрасно видели", - цитирует Лунёва "Чемпионат".
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