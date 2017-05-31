Джанлуиджи Буффон может помочь убедить Федерико Бернардески перейти в "Ювентус"

"Ювентус" после финала Лиги Чемпионов намерен сделать предложение в размере 50 миллионов евро за полузащитника "Фиорентины" Федерико Бернардески, информирует Tuttosport.Сообщается, что несмотря на плохие отношения между клубами, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может убедить Бернардески перейти в "Юве" - оба футболиста родились в Тоскане и поддерживают хорошие отношения.