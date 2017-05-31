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Джанлуиджи Буффон может помочь убедить Федерико Бернардески перейти в "Ювентус"

"Ювентус" после финала Лиги Чемпионов намерен сделать предложение в размере 50 миллионов евро за полузащитника "Фиорентины" Федерико Бернардески, информирует Tuttosport.

Сообщается, что несмотря на плохие отношения между клубами, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может убедить Бернардески перейти в "Юве" - оба футболиста родились в Тоскане и поддерживают хорошие отношения.
Теги: Ювентус
Сегодня, 12:34
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