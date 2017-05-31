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СМИ: "ПСЖ" и "Боруссия" договорились о переходе Пьер-Эмерика Обамеянга
"ПСЖ" и дортмундская "Боруссия" согласовали трансфер нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, информирует Yahoo! Sport France.
Сообщается, что осталось лишь согласовать детали личного контракта габонца с парижанами. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. "ПСЖ" будет платить Обамеянгу 10 миллионов евро в год плюс подписной бонус – 6 миллионов.
Сообщается, что осталось лишь согласовать детали личного контракта габонца с парижанами. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. "ПСЖ" будет платить Обамеянгу 10 миллионов евро в год плюс подписной бонус – 6 миллионов.
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