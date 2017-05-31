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СМИ: "ПСЖ" и "Боруссия" договорились о переходе Пьер-Эмерика Обамеянга

"ПСЖ" и дортмундская "Боруссия" согласовали трансфер нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, информирует Yahoo! Sport France.

Сообщается, что осталось лишь согласовать детали личного контракта габонца с парижанами. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. "ПСЖ" будет платить Обамеянгу 10 миллионов евро в год плюс подписной бонус – 6 миллионов.
Теги: Обамеянг ПСЖ Боруссия Д
Сегодня, 12:39
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№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
может ты имел в в иду, только для испанских команд?

а Испанские команды в другой стране не Испании играют?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:14) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
он тренер только для испанского чемпионата!

может ты имел в в иду, только для испанских команд?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Цитата: SHIGA
там вроде как тренеришку хотят убрать.. и под кого этот трансфер?

Вроде как Эмери остается

вроде как он тренер только для испанского чемпионата! доказано..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
там вроде как тренеришку хотят убрать.. и под кого этот трансфер?

Вроде как Эмери остается


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
там вроде как тренеришку хотят убрать.. и под кого этот трансфер?


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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