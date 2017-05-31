Молодёжная сборная России в контрольном матче разгромила Беларусь

Молодёжная сборная России под руководством Евгения Бушманова победила сверстников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве.Чалов, 22 (1:0). Ахметов, 41 (2:0). Обляков, 51 (3:0). Гасилин, 79 (4:0). Бакаев, 82 (5:0). Фомин, 89 (6:0). Бакаев, 90+1 (7:0).Россия: Лещук, Шанбиев, Лихачев, Чернов, Шакуро, Фомин, Ланин (Безденежных, 77), Ахметов (Бакаев, 77), Обляков (Мацукатов, 83), Жигулев (к), Чалов (Гасилин, 77).Беларусь: Щербицкий (Шишлов, 46; Павлюченко, 83), Иванов (Чмыриков, 46), Волков (Швецов, 46), Чиж, Хвалько (Печенин, 46), Громыко (Джигеро, 9), Шевченко (Яроцкий, 46), Климович (к) (Ловец, 46), Бессмертный (Лукашевич. 46), Березкин (Бахар, 46), Шибун.