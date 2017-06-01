Сергей Ребров ушел с поста главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинул свой пост, передает официальный сайт украинской команды."Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион - я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной.Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду.Когда я зимой был в Лондоне, ко мне подходили представители разных клубов, интересовались. Но я был связан контрактом с "Динамо" и не вел ни с кем никаких переговоров. Сейчас я хочу немного времени посвятить своей семье. При этом я уже договорился с несколькими клубами о том, чтобы съездить с ними на сборы, посмотреть тренировочный процесс.Что будет дальше - посмотрим. Сейчас я хочу немного отдохнуть от всего этого ажиотажа, который меня окружал последние недели две", - заявил Ребров.