Опрос:

Новости партнеров

Сергей Ребров ушел с поста главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинул свой пост, передает официальный сайт украинской команды.

"Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион - я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной.

Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду.

Когда я зимой был в Лондоне, ко мне подходили представители разных клубов, интересовались. Но я был связан контрактом с "Динамо" и не вел ни с кем никаких переговоров. Сейчас я хочу немного времени посвятить своей семье. При этом я уже договорился с несколькими клубами о том, чтобы съездить с ними на сборы, посмотреть тренировочный процесс.

Что будет дальше - посмотрим. Сейчас я хочу немного отдохнуть от всего этого ажиотажа, который меня окружал последние недели две", - заявил Ребров.

Газета.ru
Теги: Ребров С. Динамо Киев
Сегодня, 09:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.