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Андрей Аршавин: не могу сказать, что мой гол стал переломным

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прокомментировал победу над "Астаной" (3:0) в перенесенном матче 20-го тура первенства Казахстана.

"Игра была непростой. Сегодня перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я благодарю команду за великолепную игру.

Не могу сказать, что мой гол был переломный. После пропущенного мяча "Астана" заиграла лучше. Однако действующая пара защитников Акош - Ахметов, на мой взгляд, лучшая на данный момент. Болельщики сегодня оказали хорошую поддержку, на стадионе царила прекрасная атмосфера", - цитируют Аршавина Vesti.kz.

Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 11:57
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№3 Написал: palach Питер (Сегодня, 12:35) #
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online

Цитата: Sewer 79
Вот только телекартинка подкачала, похоже казахи снимают футбол как в Союзе на 2 камеры

Ян Садеков или Раиса Панина! Думаю, понял. wink
Регистрация: 21.11.2006
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
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Исполнение на высочайшем уровне.
Вот только телекартинка подкачала, похоже казахи снимают футбол как в Союзе на 2 камеры


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:10) #
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online

Комбинация перед голом разыграна классно ...ну и конечно удар Андрея исполнен превосходно ,молодец Он не доигрывает, Он играет и у него ребята из Лиги Казахского футбола учатся мастерству. так что свой контракт Андрей отрабатывает по полной программе.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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