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Ожидания потише. Почему приход Тихонова в «Крылья» – это хорошо, но он мало что изменит
Решение назначить Андрея Тихонова на пост главного тренера «Крыльев Советов» легко угадывалось ещё до первых упоминаний о такой возможности в прессе, а решённым делом стало выглядеть сразу после того, как «Енисей» проиграл в Туле. Rusfootball.info – о логичном решении самарского руководства, которое при сохранении этого самого руководства вряд ли изменит ситуацию кардинально.
Идеал для болельщиков…
В Самаре ещё остались люди, которые не забыли славные времена начала нулевых и очень по ним ностальгируют. «Тиша» был одним из символов задорной и чертовски привлекательной команды, которая влюбляла в себя людей далеко не только в пределах города и области. К тому же, в единственном крутом сезоне после 2004 года (то был чемпионат 2008) Тихонов также играл важнейшую роль. И это в 38 лет! Андрей начал чемпионат так, что некоторые даже говорили о возможности его включения в заявку сборной на Евро-2008 наравне с Семаком.
Завершил карьеру Тихонов в матче двух главных команд своей жизни. В возрасте 40 лет он отыграл тайм за «Спартак» в матче против «Крыльев», отдав голевую передачу и жёстко отвозив Ибрагима Цаллагова. И спартаковские, и самарские болельщики обожают Тихонова, потому в Самаре вряд ли есть люди, которые не рады его назначению.
…но не заигрывание с ними
Став президентом «Локомотива», Илья Геркус принялся налаживать отношения с болельщиками путём приглашения в команду её легенд – так красно-зелёных возглавил Юрий Сёмин. Он по-прежнему остаётся неплохим тренером, но всё-таки в этом назначении просматривается намерение подмазаться к болельщикам, поиграть на их ностальгических чувствах.
В случае с Тихоновым это можно назвать сопутствующим, но не диктующим условия фактором. Это не просто легендарный для «Крыльев» футболист, это перспективный тренер, уже имеющий опыт и неплохое резюме. Андрей Валерьевич поработал в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара», поучился на ошибках, а в прошедшем сезоне успешно начал самостоятельную карьеру и готов сделать новый шаг в её развитии.
«Енисей» остался в ФНЛ только потому, что клубы ПФЛ из зоны «Восток» просто играют между собой, поскольку победитель всё равно отказывается переходить в высшую лигу. Однако Тихонов умудрился вывести красноярцев (кстати, именно в этом крае Андрей служил в армии, охраняя тюрьму) в стыковые матчи и прекрасно ознакомился с лигой, в которой предстоит играть его новому клубу, с лихвой перевыполнив задачу на сезон.
Один в поле не воин
Даже если речь о фигуре масштаба Андрея Тихонова. Его тренерская квалификация ещё нуждается в множестве проверок временем, но дело прежде всего не в этом. Сразу после вылета «Крыльев» мы обстоятельно разбирались в причинах этого провала. И тренерская работа была там отнюдь не во главе угла.
Однако кроме Вадима Скрипченко, который испортил себе репутацию так, что теперь вряд ли быстро найдёт работу в России, ответственности за вылет клуба никто не понёс, хотя ошибок было предостаточно. Никаких разговоров об уходе финансового директора Игоря Поварова или председателя совета директоров Дмитрия Шляхтина не слышно. Напротив, Шляхтин заявлял о том, что у клуба на примете 5 кандидатур, которые находятся на рассмотрении. На рассмотрении у тех самых людей, непонятно зачем назначивших прошлой осенью Скрипченко (не надо добавлять сюда «и уволивших Веркаутерена», на футбол бельгийца с последнего места дальше было смотреть невозможно).
Вполне возможно, Андрей Тихонов выведет «Крылья» в Премьер-лигу за сезон. Конкуренция обещает быть не самой высокой: «Томь» вряд ли захочет повторения этого сезона, «Кубань» никак не может разобраться со своими долгами, «Оренбургу» предстоит научиться жить без Роберта Евдокимова, а вторая команда самарского губернатора Меркушкина и вовсе вылетела во второй дивизион. Но дело в том, что выход в Премьер-лигу - это далеко не всё, что нужно команде и болельщикам для счастья.
«Крылья» наверняка получат нормальный по меркам ФНЛ бюджет – в конце концов, открывать новый стадион после ЧМ-2018 в Премьер-лиге нужно обязательно. Всё это в Самаре уже проходили: в 2015-м «Крылья» пусть и не без труда, но выиграли ФНЛ. Выглядят фаворитами сезона они и сейчас, хотя и непонятно, в каком составе предстанет команда. Но дело в том, что выход в Премьер-лигу - это далеко не всё, что нужно команде и болельщикам для счастья.
Андрей Тихонов в одиночку не сможет привести в порядок трансферную работу в клубе, если вообще будет к ней допущен. Селекционный отдел во главе с Максимом Ляпиным небезосновательно хвалился приобретением тех же Молло и Паскуато, но о зимней трансферной кампании остаётся только стыдливо помалкивать – вместо усиления после ухода лидеров клуб получил лишь номера счётов для перевода зарплат.
Андрей Тихонов не приведёт в порядок поле, которое летом полностью меняли вместе с системой подогрева, а к весне подготовить не смогли. Андрею Тихонову не по силам даже вернуть на стадион болельщиков, ведь безобразие, творящееся в клубе в последние годы, оттолкнуло их настолько далеко, что один человек не сможет преодолеть это расстояние. Скажу больше: даже новый стадион его не устранит. В прошлом году на Премьер-лигу на некогда самый посещаемый стадион Восточной Европы ходили 5-7 тысяч человек. В грядущем сезоне любое превышение числа 5000 будет достижением.
Назначение Тихонова – безусловно правильное и логичное решение. Даже если оно себя не оправдает, странно будет винить в этом руководство, в отличие от ситуации со Скрипченко. Но это только полумера. Самарский клуб нуждается в куда более серьёзной перестройке, не заканчивающейся на тренерской скамейке. И в этой ситуации непонятно скорее решение самого Андрея Валерьевича, который либо получил какие-то неизвестные нам обещания по изменениям, либо просто не очень понимает, что происходит в «Крыльях», либо всё прекрасно понимает и готов рискнуть своей репутацией. Как бы то ни было, первый день лета выдался для футбольной Самары хорошим – настолько устраивающую всех болельщиков личность найти и заманить тяжело.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: "СЭ", "Крылья Советов"
Идеал для болельщиков…
В Самаре ещё остались люди, которые не забыли славные времена начала нулевых и очень по ним ностальгируют. «Тиша» был одним из символов задорной и чертовски привлекательной команды, которая влюбляла в себя людей далеко не только в пределах города и области. К тому же, в единственном крутом сезоне после 2004 года (то был чемпионат 2008) Тихонов также играл важнейшую роль. И это в 38 лет! Андрей начал чемпионат так, что некоторые даже говорили о возможности его включения в заявку сборной на Евро-2008 наравне с Семаком.
Завершил карьеру Тихонов в матче двух главных команд своей жизни. В возрасте 40 лет он отыграл тайм за «Спартак» в матче против «Крыльев», отдав голевую передачу и жёстко отвозив Ибрагима Цаллагова. И спартаковские, и самарские болельщики обожают Тихонова, потому в Самаре вряд ли есть люди, которые не рады его назначению.
…но не заигрывание с ними
Став президентом «Локомотива», Илья Геркус принялся налаживать отношения с болельщиками путём приглашения в команду её легенд – так красно-зелёных возглавил Юрий Сёмин. Он по-прежнему остаётся неплохим тренером, но всё-таки в этом назначении просматривается намерение подмазаться к болельщикам, поиграть на их ностальгических чувствах.
В случае с Тихоновым это можно назвать сопутствующим, но не диктующим условия фактором. Это не просто легендарный для «Крыльев» футболист, это перспективный тренер, уже имеющий опыт и неплохое резюме. Андрей Валерьевич поработал в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара», поучился на ошибках, а в прошедшем сезоне успешно начал самостоятельную карьеру и готов сделать новый шаг в её развитии.
«Енисей» остался в ФНЛ только потому, что клубы ПФЛ из зоны «Восток» просто играют между собой, поскольку победитель всё равно отказывается переходить в высшую лигу. Однако Тихонов умудрился вывести красноярцев (кстати, именно в этом крае Андрей служил в армии, охраняя тюрьму) в стыковые матчи и прекрасно ознакомился с лигой, в которой предстоит играть его новому клубу, с лихвой перевыполнив задачу на сезон.
Один в поле не воин
Даже если речь о фигуре масштаба Андрея Тихонова. Его тренерская квалификация ещё нуждается в множестве проверок временем, но дело прежде всего не в этом. Сразу после вылета «Крыльев» мы обстоятельно разбирались в причинах этого провала. И тренерская работа была там отнюдь не во главе угла.
Однако кроме Вадима Скрипченко, который испортил себе репутацию так, что теперь вряд ли быстро найдёт работу в России, ответственности за вылет клуба никто не понёс, хотя ошибок было предостаточно. Никаких разговоров об уходе финансового директора Игоря Поварова или председателя совета директоров Дмитрия Шляхтина не слышно. Напротив, Шляхтин заявлял о том, что у клуба на примете 5 кандидатур, которые находятся на рассмотрении. На рассмотрении у тех самых людей, непонятно зачем назначивших прошлой осенью Скрипченко (не надо добавлять сюда «и уволивших Веркаутерена», на футбол бельгийца с последнего места дальше было смотреть невозможно).
Слева направо - гендиректор Виталий Шашков, председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин, финансовый директор Игорь Поваров
Вполне возможно, Андрей Тихонов выведет «Крылья» в Премьер-лигу за сезон. Конкуренция обещает быть не самой высокой: «Томь» вряд ли захочет повторения этого сезона, «Кубань» никак не может разобраться со своими долгами, «Оренбургу» предстоит научиться жить без Роберта Евдокимова, а вторая команда самарского губернатора Меркушкина и вовсе вылетела во второй дивизион. Но дело в том, что выход в Премьер-лигу - это далеко не всё, что нужно команде и болельщикам для счастья.
«Крылья» наверняка получат нормальный по меркам ФНЛ бюджет – в конце концов, открывать новый стадион после ЧМ-2018 в Премьер-лиге нужно обязательно. Всё это в Самаре уже проходили: в 2015-м «Крылья» пусть и не без труда, но выиграли ФНЛ. Выглядят фаворитами сезона они и сейчас, хотя и непонятно, в каком составе предстанет команда. Но дело в том, что выход в Премьер-лигу - это далеко не всё, что нужно команде и болельщикам для счастья.
Андрей Тихонов в одиночку не сможет привести в порядок трансферную работу в клубе, если вообще будет к ней допущен. Селекционный отдел во главе с Максимом Ляпиным небезосновательно хвалился приобретением тех же Молло и Паскуато, но о зимней трансферной кампании остаётся только стыдливо помалкивать – вместо усиления после ухода лидеров клуб получил лишь номера счётов для перевода зарплат.
Андрей Тихонов не приведёт в порядок поле, которое летом полностью меняли вместе с системой подогрева, а к весне подготовить не смогли. Андрею Тихонову не по силам даже вернуть на стадион болельщиков, ведь безобразие, творящееся в клубе в последние годы, оттолкнуло их настолько далеко, что один человек не сможет преодолеть это расстояние. Скажу больше: даже новый стадион его не устранит. В прошлом году на Премьер-лигу на некогда самый посещаемый стадион Восточной Европы ходили 5-7 тысяч человек. В грядущем сезоне любое превышение числа 5000 будет достижением.
Назначение Тихонова – безусловно правильное и логичное решение. Даже если оно себя не оправдает, странно будет винить в этом руководство, в отличие от ситуации со Скрипченко. Но это только полумера. Самарский клуб нуждается в куда более серьёзной перестройке, не заканчивающейся на тренерской скамейке. И в этой ситуации непонятно скорее решение самого Андрея Валерьевича, который либо получил какие-то неизвестные нам обещания по изменениям, либо просто не очень понимает, что происходит в «Крыльях», либо всё прекрасно понимает и готов рискнуть своей репутацией. Как бы то ни было, первый день лета выдался для футбольной Самары хорошим – настолько устраивающую всех болельщиков личность найти и заманить тяжело.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: "СЭ", "Крылья Советов"
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