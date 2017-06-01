Радамель Фалькао подписал новый контракт с "Монако"

"Монако" объявил о продлении контракта с нападающим Радамелем Фалькао, сообщает официальный сайт монегасков.Новое соглашение рассчитано до 2020 года.В прошлом сезоне 31-летний форвард сыграл за "Монако" 43 матча и забил 30 мячей.