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Радамель Фалькао подписал новый контракт с "Монако"

"Монако" объявил о продлении контракта с нападающим Радамелем Фалькао, сообщает официальный сайт монегасков.

Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

В прошлом сезоне 31-летний форвард сыграл за "Монако" 43 матча и забил 30 мячей.
Теги: Фалькао Монако
Вчера, 22:28
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