Ильсур Метшин: скоро мы увидим Азмуна в "Рубине"

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о схеме работы на трансферном рынке в преддверии сезона-2016/17.– Грасия настоял на двух игроках – это Санчес и Саму, остальные – это все работа Ильгиза Фахреева. Мы работали совместно с пулом агентов и рассматривали вместе каждого игрока. Дальше было так, что тренер говорил: мне этот подходит, этот не подходит. Кстати, Ильгиз Газизович на самом деле очень интересных игроков предлагал, но Грасия сказал: «Они мне не нужны».– Зобнина из «Спартака», он был у нас практически. Оказался лучшим игроком страны в этом сезоне. Морозов из «Динамо», крайний защитник. Тренер от обоих футболистов отказался. Но и приобрели хороших игроков. Ну что, сказать про Сонга, что он был плохим игроком? Человек, который играл в «Арсенале» и в «Барселоне»? Или М’Вила? Другое дело как тренер смог использовать их потенциал…– Я говорил Хави: «Посмотри – Санчес, столько ошибок, но ведь Соломон лучше». Хави отвечает, что нет, он в моей игре не справится. Соломон один из лучших центральных защитников, он ещё и великолепный человек.– Нет, он игрок, полностью принадлежащий «Рубину», и в летнее трансферное окно он должен вернуться в расположение клуба.– Санчес, ему вид спорта надо поменять.– Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию. Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится всё интересно, я знал, о чём говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина».