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Ильсур Метшин: скоро мы увидим Азмуна в "Рубине"

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о схеме работы на трансферном рынке в преддверии сезона-2016/17.

– Как велась работа на трансферном рынке? Как формировался состав «Рубина», какое участие Грасии было, вас конкретно, Ильгиза Фахриева?

– Грасия настоял на двух игроках – это Санчес и Саму, остальные – это все работа Ильгиза Фахреева. Мы работали совместно с пулом агентов и рассматривали вместе каждого игрока. Дальше было так, что тренер говорил: мне этот подходит, этот не подходит. Кстати, Ильгиз Газизович на самом деле очень интересных игроков предлагал, но Грасия сказал: «Они мне не нужны».

– Например?

– Зобнина из «Спартака», он был у нас практически. Оказался лучшим игроком страны в этом сезоне. Морозов из «Динамо», крайний защитник. Тренер от обоих футболистов отказался. Но и приобрели хороших игроков. Ну что, сказать про Сонга, что он был плохим игроком? Человек, который играл в «Арсенале» и в «Барселоне»? Или М’Вила? Другое дело как тренер смог использовать их потенциал…

– Возможно, у Грасии самая большая ошибка – это все-таки Соломон Кверквелия, то, что он на нем поставил крест, не дав шанса.

– Я говорил Хави: «Посмотри – Санчес, столько ошибок, но ведь Соломон лучше». Хави отвечает, что нет, он в моей игре не справится. Соломон один из лучших центральных защитников, он ещё и великолепный человек.

– По контракту нет опции первоочередного выкупа «Локомотивом»?

– Нет, он игрок, полностью принадлежащий «Рубину», и в летнее трансферное окно он должен вернуться в расположение клуба.

– Какой трансфер был самый неудачный, на ваш взгляд?

– Санчес, ему вид спорта надо поменять.

– Хотелось бы затронуть «Дело Азмуна». Почему «Рубин» проиграл эту тяжбу, изначально ведь дело казалось перспективным?

– Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию. Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится всё интересно, я знал, о чём говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина».

Бизнес-Онлайн
Теги: Рубин Метшин
Сегодня, 10:01
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№11 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
цирк шапито а не фк рубин


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№10 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 11:57) #
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online

Цитата: maradona72
Т.е Курбан не просто тренер для него, но еще и типо агента?

это далеко не секрет на самом деле..причем такие отношения(товарно-денежные) не только с иранцем)


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:36) #
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online

Цитата: Torchok828
..у них внегласный агентский договор.

Т.е Курбан не просто тренер для него, но еще и типо агента?
Цитата: Torchok828
Капитан Кузьмин высказал мнение большинства о его персоне,более как иранская потаскуха его не воспринимаю.

О какие страсти то у вас там.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: язва (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
цирк шапито а не фк рубин


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№7 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 11:28) #
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online

maradona72,
Это факты..у них внегласный агентский договор.Я не хочу видеть его в своем клубе,в одной из внештатных бесед с болельщиками,Капитан Кузьмин высказал мнение большинства о его персоне,более как иранская потаскуха его не воспринимаю.


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
№6 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
Интересно, этот идиот вообще в курсе, что выход за рамки юрисдикции ФИФА, в решении споров между футбольными клубами влечет за собой исключение из этой организации? У них юрист вообще даун? Не удивительно, что Метшина выбросили из клуба, сезон был провален и грядёт отлучение от Еврокубков за нарушение фейр плей. Потрачено нереальное количество бабла, которое никогда уже не вернуть, карьеры футболистов загублены, парни из опытных и дорогих игроков превратились в аутсайдеров РФПЛ, потеряв по 20-30% трансферной стоимости. И это чучело сейчас рассказывает, что знал год назад о грядущих преобразованиях в клубе?
Регистрация: 10.04.2011
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:18) #
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online

Цитата: Torchok828
.Это личная сучка Бекиича.

Таки страшные вещи можно прочитать тут на сайте.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 11:16) #
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online

Цитата: Босх
НовыеТатарские Сказки. издание 2017 года.

С удовольствием ПРОДАДИМ Азмуна за 8 млн евро. Хоть в Казань,хоть в Испанию.
Деньги есть- покупай!

Смешной..перейдет за 0 рублей.Это личная сучка Бекиича.


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
№3 Написал: Академия (Сегодня, 11:15) #
  • +1
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Цитата: Босх
Отдайте Кверквелию Локомотиву - он сам говорил как ему у нас нравится и у нас он заиграл! Не факт, что даже после смены тренера он приживется в Рубине. Да и есть ли у него мотивация играть за Казань, где в него не верили?


не, такая корова нужна самим. А суть если Бердый придет он вернется, нет продадут.

А на счет Азмуна комедия и только. Мне лично как болельщику Рубина нах не сдался
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:00) #
  • -2
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Болеет за:
«Локомотив»
Отдайте Кверквелию Локомотиву - он сам говорил как ему у нас нравится и у нас он заиграл! Не факт, что даже после смены тренера он приживется в Рубине. Да и есть ли у него мотивация играть за Казань, где в него не верили?
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
НовыеТатарские Сказки. издание 2017 года.

С удовольствием ПРОДАДИМ Азмуна за 8 млн евро. Хоть в Казань,хоть в Испанию.
Деньги есть- покупай!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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