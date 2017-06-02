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Спортивный директор "Енисея": догадывались, что Тихонов уйдет

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал переход главного тренера Андрея Тихонова в "Крылья Советов".

"Предложение Тихонову по продлению контракта было сделано ещё несколько дней назад. Он взял время, чтобы подумать, а мы рассматривали различные варианты развития ситуации. Догадывались, что Тихонов примет такое решение.

С завтрашнего дня начнём рассматривать кандидатов на освободившийся пост. Персона Тихонова позволила привлечь внимание аудитории к команде. Одной из задач на сезон и было привлечение болельщиков на трибуны. Ранее на матчи в холодное время года приходило не более 900 человек, что является позором для города с таким уровнем населения.

При Тихонове практически полностью поменялся состав команды. Уверен, что этот фундамент, который был наработан за сезон, сохранится. Следующий тренер будет подобран под серьёзные задачи клуба", - цитирует Петровского "Спорт FM".
Теги: Енисей Тихонов
Сегодня, 10:42
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Натворил Андрюха дел в Енисее...


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Регистрация: 15.04.2011
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