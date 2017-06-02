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Ролан Гусев: у Карреры не было самостоятельного опыта? Про Моуринью раньше тоже никто не знал
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев подвел итоги чемпионата России.
– Лучший игрок чемпионата?
– Александр Головин. Он прогрессирует. В этом сезоне выглядел великолепно, особенно во второй половине. Становится лидером команды. Отдает передачи, сам завершает, отрабатывает в обороне. Будь в строю Дзагоев и Еременко, армейцы стали бы чемпионами.
– Игрок-разочарование?
– Рубен Рочина из "Рубина". Ожиданий было много, но не сложилось.
– Лучший тренер РФПЛ?
– Массимо Каррера. Команда стала чемпионом, поэтому и тренер должен быть лучшим. Не имел самостоятельного опыта работы? Про Моуринью раньше тоже никто не знал, а он пришел в "Порту" и выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Итальянец же трудился долгие год помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, опыт у него колоссальный. Плюс богатая игроцкая карьера.
– Тренер-разочарование?
– Хавьер Грасия. "Рубин" обладает внушительным бюджетом, сильным составом, но команда выступила неудачно.
СЭ
– Лучший игрок чемпионата?
– Александр Головин. Он прогрессирует. В этом сезоне выглядел великолепно, особенно во второй половине. Становится лидером команды. Отдает передачи, сам завершает, отрабатывает в обороне. Будь в строю Дзагоев и Еременко, армейцы стали бы чемпионами.
– Игрок-разочарование?
– Рубен Рочина из "Рубина". Ожиданий было много, но не сложилось.
– Лучший тренер РФПЛ?
– Массимо Каррера. Команда стала чемпионом, поэтому и тренер должен быть лучшим. Не имел самостоятельного опыта работы? Про Моуринью раньше тоже никто не знал, а он пришел в "Порту" и выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Итальянец же трудился долгие год помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, опыт у него колоссальный. Плюс богатая игроцкая карьера.
– Тренер-разочарование?
– Хавьер Грасия. "Рубин" обладает внушительным бюджетом, сильным составом, но команда выступила неудачно.
СЭ
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