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Ролан Гусев: у Карреры не было самостоятельного опыта? Про Моуринью раньше тоже никто не знал

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев подвел итоги чемпионата России.

– Лучший игрок чемпионата?

– Александр Головин. Он прогрессирует. В этом сезоне выглядел великолепно, особенно во второй половине. Становится лидером команды. Отдает передачи, сам завершает, отрабатывает в обороне. Будь в строю Дзагоев и Еременко, армейцы стали бы чемпионами.

– Игрок-разочарование?

– Рубен Рочина из "Рубина". Ожиданий было много, но не сложилось.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Массимо Каррера. Команда стала чемпионом, поэтому и тренер должен быть лучшим. Не имел самостоятельного опыта работы? Про Моуринью раньше тоже никто не знал, а он пришел в "Порту" и выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Итальянец же трудился долгие год помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, опыт у него колоссальный. Плюс богатая игроцкая карьера.

– Тренер-разочарование?

– Хавьер Грасия. "Рубин" обладает внушительным бюджетом, сильным составом, но команда выступила неудачно.

СЭ
Теги: Гусев
Сегодня, 12:11
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(3)
№5 Написал: SP-M (Сегодня, 14:33) #
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какой нах головин. см. кому приз то дали. Зобнин и Глушаков. вот кто лучшие. головину еще работать и работать.
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Головин хорош, но до лучшего игрока сезона уж точно пока не дотягивает. На счет тренеров согласен. На счет разочарования игрока, то для меня это Еременко.


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Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
РОЛАН ГУСЕВ: У КАРРЕРЫ НЕ БЫЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОПЫТА? ПРО МОУРИНЬЮ РАНЬШЕ ТОЖЕ НИКТО НЕ ЗНАЛ....

Бл....сравнил Жопу с Пальцем....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Итальянец же трудился долгие год помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, опыт у него колоссальный.

А Моуринью не трудился долгие годы в Барселоне?!
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:17) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну это все таки субъективное мнение)
сколько людей - столько и мнений


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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