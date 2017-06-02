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Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за сборную Черчесова
Впрочем, ничего нового: проведший только 1 матч за сборную под руководством Станислава Черчесова Артём Дзюба покидает расположение команды перед Кубком Конфедераций. Rusfootball.info вспомнил, как Дзюба не мог попасть в сборную на протяжении почти что года, хотя до и после её матчей играл полные матчи за «Зенит».
27 августа: Дзюба проводит 76 минут в матче с «Амкаром» (3:0) и даёт интервью, в котором заявляет о намерении отпроситься у Черчесова.
– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле. Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.
Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.
Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.
31 августа и 6 сентября: сборная России проводит товарищеские матчи с Турцией (0:0) и Ганой (1:0)
11 сентября: Дзюба проводит 90 минут за «Зенит» в матче с «Арсеналом» (5:0), записывает на свой счёт гол и передачу, но затем не летит на матч с «Маккаби»
***
2 октября: Дзюба проводит полный матч со «Спартаком» (4:2), забивает гол.
9 октября: проводит 89 минут против Коста-Рики (3:4), оформляет дубль в матче, который пока остаётся для него единственным в сборной под руководством Черчесова.
16 октября: играет полный матч с «Уралом» (2:0).
***
4 ноября: Станислав Черчесов: «Если говорить о Дзюбе, то последние матчи Артем действительно играл через боль, имел определенные проблемы. Если его состояние улучшилось, мы этому только рады.
Хотел бы обратить еще раз внимание, что при публикации состава мы всегда делаем сноску, что в списке возможны изменения. К примеру, если Дзюба или Смолов в ближайших матчах Лиги Европы и чемпионата России попадут в заявки своих клубов или тем более выйдут на поле, то вполне вероятно, что мы довызовем их в сборную».
6 ноября: Артём заменён на 73-й минуте встречи в Грозном (1:2)
10 и 15 ноября: сборная встречается с Катаром (1:2) и Румынией (1:0)
Вопрос Станиславу Черчесову: «Довольно внушительная группа футболистов осталась дома – включая Василия Березуцкого, Дзюбу, Шатова, Головина, Марио Фернандеса. Между тем многие из них в матчах за клубы играют. Почему вы решили пойти навстречу клубам?»
Ответ: «Кто играет? Дзюба? Вы видели, как он играет?»
20 ноября: Дзюба оформляет дубль в ворота «Крыльев Советов» (3:1), оставаясь на поле до финального свистка
***
19 марта: Артём зарабатывает победный пенальти в матче с «Арсеналом», уходит с поля только после финального свистка.
Виталий Мутко: «У Артема было повреждено колено еще осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать стоп. Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки.
Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение. То есть надо сначала лечить человека, а потом выпускать на поле».
24 и 28 марта: сборная играет с Кот-д’Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3)
Артём Дзюба: «Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее. Есть ли угроза карьере? Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать. Обидно ли пропускать матчи сборной? Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть».
2 апреля: Артём играет 90 минут в Казани и забивает гол
***
С апреля Дзюба участвует во всех матчах в чемпионате, кроме пропущенного из-за дисквалификации против «Оренбурга», во всех проводит не менее 83 минут. Тренируется на сборе национальной команды.
2 июня: Артём Дзюба: «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чьё-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьёзном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места».
Июнь: сборная России проведёт минимум 5 матчей без Дзюбы.
Возобновление чемпионата России намечено на середину июля.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
27 августа: Дзюба проводит 76 минут в матче с «Амкаром» (3:0) и даёт интервью, в котором заявляет о намерении отпроситься у Черчесова.
– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле. Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.
Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.
Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.
31 августа и 6 сентября: сборная России проводит товарищеские матчи с Турцией (0:0) и Ганой (1:0)
11 сентября: Дзюба проводит 90 минут за «Зенит» в матче с «Арсеналом» (5:0), записывает на свой счёт гол и передачу, но затем не летит на матч с «Маккаби»
***
2 октября: Дзюба проводит полный матч со «Спартаком» (4:2), забивает гол.
9 октября: проводит 89 минут против Коста-Рики (3:4), оформляет дубль в матче, который пока остаётся для него единственным в сборной под руководством Черчесова.
16 октября: играет полный матч с «Уралом» (2:0).
***
4 ноября: Станислав Черчесов: «Если говорить о Дзюбе, то последние матчи Артем действительно играл через боль, имел определенные проблемы. Если его состояние улучшилось, мы этому только рады.
Хотел бы обратить еще раз внимание, что при публикации состава мы всегда делаем сноску, что в списке возможны изменения. К примеру, если Дзюба или Смолов в ближайших матчах Лиги Европы и чемпионата России попадут в заявки своих клубов или тем более выйдут на поле, то вполне вероятно, что мы довызовем их в сборную».
6 ноября: Артём заменён на 73-й минуте встречи в Грозном (1:2)
10 и 15 ноября: сборная встречается с Катаром (1:2) и Румынией (1:0)
Вопрос Станиславу Черчесову: «Довольно внушительная группа футболистов осталась дома – включая Василия Березуцкого, Дзюбу, Шатова, Головина, Марио Фернандеса. Между тем многие из них в матчах за клубы играют. Почему вы решили пойти навстречу клубам?»
Ответ: «Кто играет? Дзюба? Вы видели, как он играет?»
20 ноября: Дзюба оформляет дубль в ворота «Крыльев Советов» (3:1), оставаясь на поле до финального свистка
***
19 марта: Артём зарабатывает победный пенальти в матче с «Арсеналом», уходит с поля только после финального свистка.
Виталий Мутко: «У Артема было повреждено колено еще осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать стоп. Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки.
Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение. То есть надо сначала лечить человека, а потом выпускать на поле».
24 и 28 марта: сборная играет с Кот-д’Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3)
Артём Дзюба: «Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее. Есть ли угроза карьере? Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать. Обидно ли пропускать матчи сборной? Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть».
2 апреля: Артём играет 90 минут в Казани и забивает гол
***
С апреля Дзюба участвует во всех матчах в чемпионате, кроме пропущенного из-за дисквалификации против «Оренбурга», во всех проводит не менее 83 минут. Тренируется на сборе национальной команды.
2 июня: Артём Дзюба: «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чьё-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьёзном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места».
Июнь: сборная России проведёт минимум 5 матчей без Дзюбы.
Возобновление чемпионата России намечено на середину июля.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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