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Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал интерес у его персоне со стороны "Барселоны".

"Барселона" проявляла интерес ко мне, но я не хотел стать запасным. Зачем переходить туда? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?

В Италии я бы не играл за другой клуб, хоть мне и нравится серия А. Ко мне также проявлял интерес "Челси", но Конте мне не звонил. Там я бы смог заиграть, но "Наполи" не слабее "Челси", - заявил бельгиец.

30-летний хавбек недавно подписал новое соглашение с неаполитанцами, рассчитанное до 2020 года.

Sportbox
Теги: Мертенс Барселона
Сегодня, 10:54
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