Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал интерес у его персоне со стороны "Барселоны"."Барселона" проявляла интерес ко мне, но я не хотел стать запасным. Зачем переходить туда? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?В Италии я бы не играл за другой клуб, хоть мне и нравится серия А. Ко мне также проявлял интерес "Челси", но Конте мне не звонил. Там я бы смог заиграть, но "Наполи" не слабее "Челси", - заявил бельгиец.30-летний хавбек недавно подписал новое соглашение с неаполитанцами, рассчитанное до 2020 года.