В Кардиффе перекрыли центральные улицы, меры безопасности усилены

Полиция Кардиффа усилила меры безопасности в городе в преддверии финала Лиги чемпионов, передает BBC. Правоохранительные органы ограничили автомобильное движение в центре города.Большая часть дорог в центре была закрыта еще в полночь, полиция обратилась к жителям с просьбой не приезжать в Кардифф на автомобилях. Безопасность на улицах города будут обеспечивать около 2000 сотрудников правоохранительных органов.Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус", состоится сегодня, начало игры в 21:45 мск.