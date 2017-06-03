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В Кардиффе перекрыли центральные улицы, меры безопасности усилены

Полиция Кардиффа усилила меры безопасности в городе в преддверии финала Лиги чемпионов, передает BBC. Правоохранительные органы ограничили автомобильное движение в центре города.

Большая часть дорог в центре была закрыта еще в полночь, полиция обратилась к жителям с просьбой не приезжать в Кардифф на автомобилях. Безопасность на улицах города будут обеспечивать около 2000 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус", состоится сегодня, начало игры в 21:45 мск.
Сегодня, 12:04
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