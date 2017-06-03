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Нобель Арустамян: сага о будущем Миранчука вот-вот завершится

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, как обстоят дела с будущим хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Сага о будущем Миранчука вот-вот завершится. "Локомотив" близок к продлению контракта с игроком до конца сезона-2020/2021.

Через несколько дней состоится завершающий раунд переговоров, где, возможно, уже будет подписан новый контракт. Одним из решающих факторов стало желание самого Алексея Миранчука остаться в "Локомотиве", – сообщил Арустамян в твиттере.
Теги: Арустамян Миранчук Локомотив
Сегодня, 14:52
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Арарат ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
У нас в стране межсезонью надо дать официальное название типа "Байки и прибаутки от Нобеля"
Регистрация: 23.03.2016
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