Нобель Арустамян: сага о будущем Миранчука вот-вот завершится

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, как обстоят дела с будущим хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука."Сага о будущем Миранчука вот-вот завершится. "Локомотив" близок к продлению контракта с игроком до конца сезона-2020/2021.Через несколько дней состоится завершающий раунд переговоров, где, возможно, уже будет подписан новый контракт. Одним из решающих факторов стало желание самого Алексея Миранчука остаться в "Локомотиве", – сообщил Арустамян в твиттере.