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Сборная России вылетела в Венгрию

Футболисты сборной России вылетели из Инсбурка в Венгрию, сообщает "Спорт-Экспресс".

Национальная команда завершила австрийский тренировочный сбор.

Встреча Венгрия - Россия состоится 5 июня.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 20:44
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№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: Болельщик812
Блин... "Сборная России вылетела" - даже сердце ёкнуло. По привычке.

ничего)через пару недель и такое прочтешь)
зато уже морально готов)

blush
Как бы смешно это ни было, но, к сожалению, в Сборной теперь есть спартаковцы. Я не умаляю их заслуг, но на судей Кубка Конфедераций, мне кажется, Федун тратиться не стал бы.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Болельщик812
Блин... "Сборная России вылетела" - даже сердце ёкнуло. По привычке.

ничего)через пару недель и такое прочтешь)
зато уже морально готов)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин... "Сборная России вылетела" - даже сердце ёкнуло. По привычке.
Регистрация: 13.08.2015
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