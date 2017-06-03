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Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса»
С тех пор, как была образована Лига чемпионов, выиграть её дважды подряд не удавалось никому, но сегодня «Реал» лишил турнир этого магического свойства с помощью собственной волшебной игры во 2-м тайме.
Нас не удивишь! И мы не удивим…
Зидан и Аллегри по ходу плей-офф нашли оптимальные сочетания футболистов, которые позволили их командам показывать великолепную игру. К счастью, никаких непредвиденных потерь к финалу «Ювентус» и «Реал» не понесли, потому на поле вышли все те, кто главным образом добывал победы на поздних стадиях. Барцальи и Дани Алвес справа, Иско в старте – именно этого все мы и ожидали.
Хозяин не номинален
Фаворитом скорее был «Реал», но он был несильно против активного начала «Ювентуса», а номинальные хозяева оказались готовы показать свою состоятельность и серьёзные намерения. Туринцы сразу неплохо заиграли левый фланг, откуда регулярно подавал Манджукич – после одной из таких подач Навасу пришлось в срочном порядке вылетать за ударом Пьянича.
Это вам не «Барса»
Но «Реал» всё-таки не «Барселона», его было не задавить, не запугать, не разорвать. Да, Зидан не мог быть доволен началом встречи, однако все понимали, что вскоре мадридцам удастся покатать мяч, дабы взять игру под контроль, что и произошло. Возможно, и «Ювентус» где-то испугался собственной прыти, побаиваясь контратак «Реала». И этим опасениям суждено было сбыться.
Лучшая контратакующая команда мира
Такое звание «Реал» приобрёл ещё при Анчелотти и не давал особых поводов его с себя снимать. На 20-й минуте «Ювентус» пошёл вперёд большими силами, а вот назад возвращался не так основательно. Тут Дани Алвес не пошёл в прессинг, здесь Пьянич не поспел за Карвахалем, тут не закрыли опорную зону – ну вот и всё. «Реал» наказал за эти мелкие ошибочки жестоко и мастеровито. Тут и Кроос с его разгоном атаки великолепен, и Бензема снова показал, что нападающий может приносить пользу не только голами, а ещё и будучи «якорем» на чужой половине. Если этот «якорь» способен на такие шикарные переводы, какой получился у Карима на Криштиану, то всё совсем здорово. Ну а удар Роналду и рикошет от Бонуччи вы прекрасно видели.
Туринский цирк
Естественно, речь не о клоунах, а об акробатах. На 27-й минуте игра только начиналась, однако уже тогда можно было проорать знаменитое черданцевское «Я щас закончу вообще всё! Вы видели это?!». Смысл той фразы в том, что ничего лучше увидеть уже всё равно не доведётся. И переплюнуть «Ювентус» с его цирковым голом в финалах Лиги чемпионов в ближайшее десятилетие вряд ли смогут. И ведь защитникам «Реала» сильно не напихаешь: они поставили Манджукича спиной к воротам, а он всё равно завалил мяч, который однозначно претендует на приз имени Пушкаша в начале следующего года и который остался бы в нашей памяти навсегда, стань он решающим. Атмосферное видео Дмитрия Егорова с места событий передаёт кардиффское сумасшествие как нельзя лучше.
Погребняк Паша по воротам е…… шарашит!
Вскоре после пропущенного мяча Криштиану, пробив ножницами, решил затмить Манджукича, но косплей хорвата получился не таким сочным, как оригинал. А ещё через несколько минут Роналду замыкал подачу с фланга, но исполнил это.
Я даже на мгновение подумал, что то был матч с Уэльсом в Кардиффе, но историю российского футбола Павел ковал в Ирландии…
Новое начало
Вообще, после гола Манджукича, выровнявшего счёт, матч будто начался сначала. «Ювентус» был так же основателен, владел перевесом, но к концовке тайма этим мог похвастать уже «Реал». Потому то, что команды ушли на перерыв при счёте 1:1, который чаще всего встречался в предматчевых прогнозах как итоговый, было справедливо.
Справедливость нет, но она есть
Сегодня многие болели не за «Ювентус», не против «Реала», а за Буффона. Если в футболе есть справедливость, то Джанлуиджи должен был наконец получить свой давно заслуженный Кубок чемпионов. Но судьба-злодейка отплатила Джиджи двумя неберущимися рикошетами от своих. Самый важный случился после удара игрока, от которого гола ждали меньше всего. Хотя, Массимилиано Аллегри определённо что-то знал…
Что важнее, он похоже не знал, как правильно действовать в перерыве. Ведь при всей несправедливости судьбы к Буффону гол Каземиро в соавторстве с продолжившим забивать за «Реал» Хедирой абсолютно точно отражал то, что происходило на поле в начале 2-го тайма. 2 года назад после перерыва «Ювентус» дал великолепной «Барселоне» бой, которого уже и не особо ждали. Сегодня же он вышел будто после 15-ти минут не отдыха, а каторжных работ, и был просто смят соперником.
Сразу после возобновления игры Иско понёсся в чужую штрафную, что задало тон происходящему. «Реал» играл настолько уверенно, что к воротам «Юве» Варан подбирался даже с игры. Третий и решающий гол – наглядная диаграмма мощи и заряженности «Реала» и растерянности «Ювентуса» во 2-м тайме: пока игрок «бьянконери», не видя ничего вокруг и не получая подсказки партнёра стоял и ждал прихода к нему мяча, Модрич сам пришёл к мячу, перехватил его, сыграл в стеночку с партнёром и вывел на гол Роналду.
Жалко, но не обидно
Для придания смысла оставшейся части встречи нужен был гол «Ювентуса», но вышедший на замену у «Ювентуса» Куадрадо при помощи испанского актёра Серхио получил красную, а вышедший на замену у «Реала» Маркос Асенсио довёл дело до разгрома. Где-то в мире заулыбался один Валерий Карпин.
Буффона жаль: это то самое отвратительное чувство, когда происходит ужасное, но ты ничего не можешь поделать, не можешь выйти в поле и помочь отжать соперника. Жаль, что «Ювентус» проиграл свой 5-й финал подряд так, не сыграв в футбол во 2-м тайме. Ради этого матча команда строилась годами ещё со времён Конте, однако оказалась готова к нему только наполовину. Ни о какой обиде сегодня речи не идёт – команда Зидана после перерыва максимально доступно объяснила, почему она сильнейшая и достойнейшая этого исторического достижения. Оказывается, выиграть Лигу чемпионов дважды подряд возможно! И выносите уже вместе с Кубком чемпионов (и оскаровской статуэткой для Рамоса) «Золотой Мяч» для Криштиану – вопросов по лучшему игроку года на этот раз не будет даже у хэйтеров Роналду.
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 67), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Иско (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 78), Роналду.
Предупреждения: Дибала, 12, Рамос, 32, Карвахаль, 42, Кроос, 53, Пьянич, 65, Сандро, 71, Куадрадо, 72
Удаление: Куадрадо, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Нас не удивишь! И мы не удивим…
Зидан и Аллегри по ходу плей-офф нашли оптимальные сочетания футболистов, которые позволили их командам показывать великолепную игру. К счастью, никаких непредвиденных потерь к финалу «Ювентус» и «Реал» не понесли, потому на поле вышли все те, кто главным образом добывал победы на поздних стадиях. Барцальи и Дани Алвес справа, Иско в старте – именно этого все мы и ожидали.
Хозяин не номинален
Фаворитом скорее был «Реал», но он был несильно против активного начала «Ювентуса», а номинальные хозяева оказались готовы показать свою состоятельность и серьёзные намерения. Туринцы сразу неплохо заиграли левый фланг, откуда регулярно подавал Манджукич – после одной из таких подач Навасу пришлось в срочном порядке вылетать за ударом Пьянича.
Это вам не «Барса»
Но «Реал» всё-таки не «Барселона», его было не задавить, не запугать, не разорвать. Да, Зидан не мог быть доволен началом встречи, однако все понимали, что вскоре мадридцам удастся покатать мяч, дабы взять игру под контроль, что и произошло. Возможно, и «Ювентус» где-то испугался собственной прыти, побаиваясь контратак «Реала». И этим опасениям суждено было сбыться.
Лучшая контратакующая команда мира
Такое звание «Реал» приобрёл ещё при Анчелотти и не давал особых поводов его с себя снимать. На 20-й минуте «Ювентус» пошёл вперёд большими силами, а вот назад возвращался не так основательно. Тут Дани Алвес не пошёл в прессинг, здесь Пьянич не поспел за Карвахалем, тут не закрыли опорную зону – ну вот и всё. «Реал» наказал за эти мелкие ошибочки жестоко и мастеровито. Тут и Кроос с его разгоном атаки великолепен, и Бензема снова показал, что нападающий может приносить пользу не только голами, а ещё и будучи «якорем» на чужой половине. Если этот «якорь» способен на такие шикарные переводы, какой получился у Карима на Криштиану, то всё совсем здорово. Ну а удар Роналду и рикошет от Бонуччи вы прекрасно видели.
Туринский цирк
Естественно, речь не о клоунах, а об акробатах. На 27-й минуте игра только начиналась, однако уже тогда можно было проорать знаменитое черданцевское «Я щас закончу вообще всё! Вы видели это?!». Смысл той фразы в том, что ничего лучше увидеть уже всё равно не доведётся. И переплюнуть «Ювентус» с его цирковым голом в финалах Лиги чемпионов в ближайшее десятилетие вряд ли смогут. И ведь защитникам «Реала» сильно не напихаешь: они поставили Манджукича спиной к воротам, а он всё равно завалил мяч, который однозначно претендует на приз имени Пушкаша в начале следующего года и который остался бы в нашей памяти навсегда, стань он решающим. Атмосферное видео Дмитрия Егорова с места событий передаёт кардиффское сумасшествие как нельзя лучше.
Погребняк Паша по воротам е…… шарашит!
Вскоре после пропущенного мяча Криштиану, пробив ножницами, решил затмить Манджукича, но косплей хорвата получился не таким сочным, как оригинал. А ещё через несколько минут Роналду замыкал подачу с фланга, но исполнил это.
Я даже на мгновение подумал, что то был матч с Уэльсом в Кардиффе, но историю российского футбола Павел ковал в Ирландии…
Новое начало
Вообще, после гола Манджукича, выровнявшего счёт, матч будто начался сначала. «Ювентус» был так же основателен, владел перевесом, но к концовке тайма этим мог похвастать уже «Реал». Потому то, что команды ушли на перерыв при счёте 1:1, который чаще всего встречался в предматчевых прогнозах как итоговый, было справедливо.
Справедливость нет, но она есть
Сегодня многие болели не за «Ювентус», не против «Реала», а за Буффона. Если в футболе есть справедливость, то Джанлуиджи должен был наконец получить свой давно заслуженный Кубок чемпионов. Но судьба-злодейка отплатила Джиджи двумя неберущимися рикошетами от своих. Самый важный случился после удара игрока, от которого гола ждали меньше всего. Хотя, Массимилиано Аллегри определённо что-то знал…
Что важнее, он похоже не знал, как правильно действовать в перерыве. Ведь при всей несправедливости судьбы к Буффону гол Каземиро в соавторстве с продолжившим забивать за «Реал» Хедирой абсолютно точно отражал то, что происходило на поле в начале 2-го тайма. 2 года назад после перерыва «Ювентус» дал великолепной «Барселоне» бой, которого уже и не особо ждали. Сегодня же он вышел будто после 15-ти минут не отдыха, а каторжных работ, и был просто смят соперником.
Сразу после возобновления игры Иско понёсся в чужую штрафную, что задало тон происходящему. «Реал» играл настолько уверенно, что к воротам «Юве» Варан подбирался даже с игры. Третий и решающий гол – наглядная диаграмма мощи и заряженности «Реала» и растерянности «Ювентуса» во 2-м тайме: пока игрок «бьянконери», не видя ничего вокруг и не получая подсказки партнёра стоял и ждал прихода к нему мяча, Модрич сам пришёл к мячу, перехватил его, сыграл в стеночку с партнёром и вывел на гол Роналду.
Жалко, но не обидно
Для придания смысла оставшейся части встречи нужен был гол «Ювентуса», но вышедший на замену у «Ювентуса» Куадрадо при помощи испанского актёра Серхио получил красную, а вышедший на замену у «Реала» Маркос Асенсио довёл дело до разгрома. Где-то в мире заулыбался один Валерий Карпин.
Буффона жаль: это то самое отвратительное чувство, когда происходит ужасное, но ты ничего не можешь поделать, не можешь выйти в поле и помочь отжать соперника. Жаль, что «Ювентус» проиграл свой 5-й финал подряд так, не сыграв в футбол во 2-м тайме. Ради этого матча команда строилась годами ещё со времён Конте, однако оказалась готова к нему только наполовину. Ни о какой обиде сегодня речи не идёт – команда Зидана после перерыва максимально доступно объяснила, почему она сильнейшая и достойнейшая этого исторического достижения. Оказывается, выиграть Лигу чемпионов дважды подряд возможно! И выносите уже вместе с Кубком чемпионов (и оскаровской статуэткой для Рамоса) «Золотой Мяч» для Криштиану – вопросов по лучшему игроку года на этот раз не будет даже у хэйтеров Роналду.
Лига чемпионов
Финал
"Ювентус" - "Реал Мадрид" 1:4
Голы: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Касемиро, 62, Асенсио, 90
Финал
"Ювентус" - "Реал Мадрид" 1:4
Голы: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Касемиро, 62, Асенсио, 90
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 67), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Иско (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 78), Роналду.
Предупреждения: Дибала, 12, Рамос, 32, Карвахаль, 42, Кроос, 53, Пьянич, 65, Сандро, 71, Куадрадо, 72
Удаление: Куадрадо, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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