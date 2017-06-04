Джанлуиджи Буффон - второй в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сыграл в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) в возрасте 39 лет и 126 дней.Старше него лишь экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар, которому в финале сезона-2010/11 против "Барселоны" (1:3) было 40 лет и 211 дней.