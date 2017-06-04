Менхенгладбахская "Боруссия": выше голову, Буффон

Менхенгладбахская "Боруссия" в твиттере поддержала голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона после поражения от мадридского "Реала" (1:4) в финале Лиги Чемпионов."Выше голову, Буффон. В следующем году надо быть еще сильнее, чем прежде", - говорится в сообщении.