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Менхенгладбахская "Боруссия": выше голову, Буффон

Менхенгладбахская "Боруссия" в твиттере поддержала голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона после поражения от мадридского "Реала" (1:4) в финале Лиги Чемпионов.

"Выше голову, Буффон. В следующем году надо быть еще сильнее, чем прежде", - говорится в сообщении.
Теги: Боруссия М Буффон Ювентус Реал
Сегодня, 09:12
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