Алан Ширер: Манджукич забил просто сумасшедший гол, у меня нет слов, чтобы его описать

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер признался, что находится под впечатлением от гола форварда "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота "Реала" в финальном матче Лиги чемпионов."Это просто сумасшедший гол, у меня нет слов, чтобы его описать. У Марио не было других вариантов: из такой позиции можно было только сразу пробить через себя. Манджукич попробовал и сделал это так, что у Кейлора Наваса не осталось никаких шансов. Шикарный удар! Марио отлично поймал мяч на ногу", - приводит слова Ширера BBC Radio 5 Live.