Хавьер Эрнандес: дайте "Золотой мяч" Модричу, пожалуйста!

Бывший нападающий "Реала" Хавьер Эрнандес считает, что полузащитник мадридского клуба Лука Модрич должен получить "Золотой мяч"."Дайте "Золотой мяч" Модричу, пожалуйста! Он невероятен! Изумителен"! – написал мексиканец в твиттере.