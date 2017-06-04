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Хавьер Эрнандес: дайте "Золотой мяч" Модричу, пожалуйста!

Бывший нападающий "Реала" Хавьер Эрнандес считает, что полузащитник мадридского клуба Лука Модрич должен получить "Золотой мяч".

"Дайте "Золотой мяч" Модричу, пожалуйста! Он невероятен! Изумителен"! – написал мексиканец в твиттере.
Теги: Чичарито Модрич Реал
Сегодня, 13:17
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