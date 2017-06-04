Раджа Наингголан - фанатам "Ювентуса": что скажете сейчас?

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после поражения "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов "Реалу" обратился к болельщикам туринской команды."Какой замечательный вечер. Это видео я записываю тем, кто оскорблял меня и делал заявления перед финалом. Не надо так делать. Не надо что-то заявлять до самой игры. Интересно, что теперь скажут мне сейчас те люди, кто писал тогда. Я записал это видео для фанатов "Ювентуса", но, возможно, так долго находиться в сети слишком накладно. Они и так сильно потратились во время игры.Вы так бахвалились три дня назад, что скажете сейчас?", - цитирует бельгийца Football Italia.