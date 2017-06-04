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Раджа Наингголан - фанатам "Ювентуса": что скажете сейчас?

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после поражения "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов "Реалу" обратился к болельщикам туринской команды.

"Какой замечательный вечер. Это видео я записываю тем, кто оскорблял меня и делал заявления перед финалом. Не надо так делать. Не надо что-то заявлять до самой игры. Интересно, что теперь скажут мне сейчас те люди, кто писал тогда. Я записал это видео для фанатов "Ювентуса", но, возможно, так долго находиться в сети слишком накладно. Они и так сильно потратились во время игры.

Вы так бахвалились три дня назад, что скажете сейчас?", - цитирует бельгийца Football Italia.
Теги: Наингголан Ювентус Реал
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
зато у них Чемпионство и Кубок страны
ну и как никак, но хотя бы медали за второе место в лч
а у тебя, раджа?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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