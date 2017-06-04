Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
12:26
"Анжи" покинули девять футболистов (6)
"Анжи" покинули девять футболистов (6)
Радостные новости. Пять отечественных открытий этого сезона
О самых талантливых обладателях российского паспорта, с которыми мы познакомились в этом году или которых узнали с новой стороны.
Пока надоевший лимит не позволяет командам жить по единственному верному и справедливому принципу, который, как известно всем, кроме руководителей нашего спорта, зовется конкуренцией, свежие таланты встречаются в нашем футболе удручающе редко. Они, конечно, есть, они просто не могут не появляться, но маленькие звёздочки мгновенно тают на первом же шаге профессионального становления – после подписания первого контракта. Навряд ли следует объяснять почему.
Но и в таких оранжерейных условиях есть те, кто рвётся вверх, мотивируя себя не деньгами и железобетонным, благодаря паспорту, местом в основе. О таких парнях, которые являются главной надеждой нашей сборной в скором будущем, мы и поговорим.
Андрей Лунев
Если сравнивать с прочими позициями, отечественная вратарская линия в полном порядке. За линейкой опытных и возрастных киперов, среди которых Акинфеев (естественно, в первую очередь), Рыжиков и мастер по отражению пенальти Беленов, идёт новое, уже сформировавшееся поколение. Это Никита Медведев, сходу побивший семнадцатилетний рекорд, перебравшийся в «Спартак» Селихов и конечно Лунёв.
Почему выделили именно последнего? Сверкнув в «Уфе», Андрей перешёл в «Зенит» и довольно быстро оказался главным вратарем команды. Тяжёлый переходный период, о котором сам игрок сказал так: "Два первых месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка," - оказался им блестяще преодолен. Оспаривать рокировку Лодыгин-Лунёв ни болельщики, ни журналисты не стали, потому как прекрасно видели – она вполне справедлива. Ошибки и мелкие помарки Лодыгина на контрасте с очевидной игровой солидностью раскрывшегося Лунева мелькали гораздо заметнее.
Тем более надо признать, что главная причина в рекорде Медведева на самом деле Курбан Бердыев и его выдающееся умение выстраивать оборону, а Селихов пока что так и не заиграл в «Спартаке». Да, Лунёв немного постарше упомянутых коллег и противников, но возраст во вратарском деле вопрос тонкий. Двадцать пять лет для кипера совсем не то же самое, что и полевого игрока, который в этот момент переживает свое лучшее в физиологическом плане время.
Георгий Джикия
Георгий начинал этот сезон в стане «Амкара» и начинал крайне удачно. Гаджиев сколотил отлично обороняющийся коллектив, ударно отыгравший первую часть этого чемпионата, а Георгий стал важнейшим винтиком этого механизма. Пермский клуб имел даже шансы на еврокубковые места. Но то ли «Амкар» так подкосила потеря лидеров Джикии и Селихова, то ли они сами не очень хотели лишнего турнира, - весенний этап команда напрочь провалила.
Селихов в «Спартаке» так и остался в качестве запасного игрока, а вот Джикия стал ключевым у «красно-белых» в обороне. Он не только прекрасно понимает, что должен делать в тактическом плане, не только крепок физически, что обеспечивает ему солидное преимущество в борьбе, но ещё и умеет начинать атаки. Особенно – через длинный пас. Все эти качества моментально отметил Каррера и делал ставку именно на молодого россиянина.
Конечно, заключительный матч турнира Георгий немного запорол, схлопотав удаление, но в Туле был плох весь «Спартак», так что общего впечатления о себе Джикия не испортил. Черчесов вызвал его на сбор в Австрию, и пока все идет к тому, что у нас наконец-то появилась адекватная замена измученным ветеранам обороны. Но пока, к сожалению, такой защитник только один. Сам игрок на такие планы коллег и болельщиков довольно иронично ответил: "Я не Надежда. Я - Георгий!"
Алексей Миранчук
«Локомотив» Юрия Павловича Сёмина завоевал очередной Кубок России, а Миранчук окончательно закрепился в звании одного из лидеров «железнодорожников». За минувший год Алексей заматерел, набрался опыта и теперь без всяких скидок на возраст и неопытность является отличным игроком атаки для нашего чемпионата. С одной стороны, забил он совсем немного, всего лишь пять мячей, но его влияние на командную игру в этом году было более чем внушительным. Благодаря креативу Миранчука, умению «разрезать» передачами, «Локо» забил далеко не один гол. Восемь голевых пасов это наглядно иллюстрируют.
Алексей радовал и на уровне сборной. Когда мы уж совсем тоскливо проигрывали Бельгии, Миранчук вышел и что-то неуловимо поменял в атаке. Появилось движение, беззубый перекат сменился агрессией и настойчивостью. Сборная России свела игру к ничьей, отыграв два мяча за двадцать минут, а Миранчук отметился результативным ударом.
Единственный негатив, связанный с Алексеем, заключается в разговорах вокруг нового контракта. Долгое время игрок и клуб не могли договориться, всплывали разные варианты то с «Рубином», то с какими-то другими командами. Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Миранчук не хочет играть за «железнодорожников», хочет уйти, но сам футболист заявляет совершенно обратное. Но по доносящимся из стана "красно-зелёных" слухам теперь создается впечатление, что старший Миранчук все же останется в команде.
Александр Головин
Так же, как и Миранчука, полузащитника «армейцев» мы знали и до этого сезона. Но в этом футбольном году Головин продемонстрировал просто колоссальный рост. Из молодого игрока, который только вписывался в состав «красно-синих», Александр превратился в одного из главных звёзд экс-чемпионов России.
Головину только двадцать – он самый молодой из представленных в этом списке. И насколько круто он выглядит прямо сейчас! Александр задействован не только в атаке нынешнего ЦСКА – в этом сезоне он отметился тремя голами и четвёркой голевых передач, - но и здорово помогает партнёрам в обороне. Креативный хавбек, получающий передачи чаще других полузащитников «армейцев», что говорит о его вовлеченности в созидание, умудрился стать четвёртым в лиге по отборам. Впечатляет, не правда ли?
Так что на фоне всего вышесказанного совсем неудивительны слухи, что молодым россиянином интересуется «Челси». Вероятнее всего это фейк, но если подобный интерес и был, удивляться этому нечего. Остается надеяться, что Головин не последует примеру большинства российских игроков и все-таки уедет в иностранный чемпионат. Если он продолжит прогрессировать в таком темпе, у него будут все возможности для этого.
Роман Зобнин
В начале сезона, после унизительного вылета из Лиги Европы, было сложно поверить в то, что «Спартак» сумеет занять место хотя бы в тройке, но самая известная команда страны пошла дальше и завоевала долгожданные золотые медали. И ещё тяжелее до начала этой безумной сказки от Карреры верилось в то, что только пришедший из «Динамо» Зобнин станет ключевым футболистом в новой чемпионской команде.
Зобнин безусловно стал главным открытием этого сезона. Он впечатлял ещё по игре в «Динамо», но в команде Карреры молодой россиянин показал себя на совершенно ином уровне. Прекрасная скорость и дриблинг, умелая игра в подыгрыше стали одними из главных достоинств «спартаковца». Может быть, он не помогает обороне так здорово, как делает это Александр Головин, отборы у «армейца» получаются всё-таки лучше, зато в плане точности передач и умения обострить Зобнин идёт впереди.
Ещё один момент, который позволяет называть Зобнина главным открытием этого чемпионата, - универсальность. В этом году он опробовал уйму игровых ролей. Менял фланги, скакал от позиции опорного полузащитника к атакующему, становился слева и справа в обороне. И к каждой роли Роман адаптировался удивительно быстро.
Определяющим для Романа станет следующий сезон. Его ждёт Кубок Конфедераций, затем Лига Чемпионов со «Спартаком». Это будет абсолютно иной уровень, проверку которым Зобнин обязательно должен пройти. Во-первых, это необходимые трудности, через которые футболист только и может расти дальше, а во-вторых, просто интересная история о том, как молодой полузащитник покажет себя против клубов из другой футбольной галактики.
Вряд ли интерес «Ромы» и «Шальке» к Зобнину выдумка. Так или иначе, к российской восходящей звезде уже обязаны присматриваться сильные футбола сего. Но, скорее всего, о конкретных предложениях клубы будут говорить только после следующего года. После экзамена главным футбольным турнирном, после соперников мирового уровня и конечно столь же блестящего года на внутренней арене. Ведь Зобнину ещё предстоит доказать, что этот сезон - не разовая акция, не случайный скачок молодого футболиста.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Пока надоевший лимит не позволяет командам жить по единственному верному и справедливому принципу, который, как известно всем, кроме руководителей нашего спорта, зовется конкуренцией, свежие таланты встречаются в нашем футболе удручающе редко. Они, конечно, есть, они просто не могут не появляться, но маленькие звёздочки мгновенно тают на первом же шаге профессионального становления – после подписания первого контракта. Навряд ли следует объяснять почему.
Но и в таких оранжерейных условиях есть те, кто рвётся вверх, мотивируя себя не деньгами и железобетонным, благодаря паспорту, местом в основе. О таких парнях, которые являются главной надеждой нашей сборной в скором будущем, мы и поговорим.
Андрей Лунев
Если сравнивать с прочими позициями, отечественная вратарская линия в полном порядке. За линейкой опытных и возрастных киперов, среди которых Акинфеев (естественно, в первую очередь), Рыжиков и мастер по отражению пенальти Беленов, идёт новое, уже сформировавшееся поколение. Это Никита Медведев, сходу побивший семнадцатилетний рекорд, перебравшийся в «Спартак» Селихов и конечно Лунёв.
Почему выделили именно последнего? Сверкнув в «Уфе», Андрей перешёл в «Зенит» и довольно быстро оказался главным вратарем команды. Тяжёлый переходный период, о котором сам игрок сказал так: "Два первых месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка," - оказался им блестяще преодолен. Оспаривать рокировку Лодыгин-Лунёв ни болельщики, ни журналисты не стали, потому как прекрасно видели – она вполне справедлива. Ошибки и мелкие помарки Лодыгина на контрасте с очевидной игровой солидностью раскрывшегося Лунева мелькали гораздо заметнее.
Тем более надо признать, что главная причина в рекорде Медведева на самом деле Курбан Бердыев и его выдающееся умение выстраивать оборону, а Селихов пока что так и не заиграл в «Спартаке». Да, Лунёв немного постарше упомянутых коллег и противников, но возраст во вратарском деле вопрос тонкий. Двадцать пять лет для кипера совсем не то же самое, что и полевого игрока, который в этот момент переживает свое лучшее в физиологическом плане время.
Георгий Джикия
Георгий начинал этот сезон в стане «Амкара» и начинал крайне удачно. Гаджиев сколотил отлично обороняющийся коллектив, ударно отыгравший первую часть этого чемпионата, а Георгий стал важнейшим винтиком этого механизма. Пермский клуб имел даже шансы на еврокубковые места. Но то ли «Амкар» так подкосила потеря лидеров Джикии и Селихова, то ли они сами не очень хотели лишнего турнира, - весенний этап команда напрочь провалила.
Селихов в «Спартаке» так и остался в качестве запасного игрока, а вот Джикия стал ключевым у «красно-белых» в обороне. Он не только прекрасно понимает, что должен делать в тактическом плане, не только крепок физически, что обеспечивает ему солидное преимущество в борьбе, но ещё и умеет начинать атаки. Особенно – через длинный пас. Все эти качества моментально отметил Каррера и делал ставку именно на молодого россиянина.
Конечно, заключительный матч турнира Георгий немного запорол, схлопотав удаление, но в Туле был плох весь «Спартак», так что общего впечатления о себе Джикия не испортил. Черчесов вызвал его на сбор в Австрию, и пока все идет к тому, что у нас наконец-то появилась адекватная замена измученным ветеранам обороны. Но пока, к сожалению, такой защитник только один. Сам игрок на такие планы коллег и болельщиков довольно иронично ответил: "Я не Надежда. Я - Георгий!"
Алексей Миранчук
«Локомотив» Юрия Павловича Сёмина завоевал очередной Кубок России, а Миранчук окончательно закрепился в звании одного из лидеров «железнодорожников». За минувший год Алексей заматерел, набрался опыта и теперь без всяких скидок на возраст и неопытность является отличным игроком атаки для нашего чемпионата. С одной стороны, забил он совсем немного, всего лишь пять мячей, но его влияние на командную игру в этом году было более чем внушительным. Благодаря креативу Миранчука, умению «разрезать» передачами, «Локо» забил далеко не один гол. Восемь голевых пасов это наглядно иллюстрируют.
Алексей радовал и на уровне сборной. Когда мы уж совсем тоскливо проигрывали Бельгии, Миранчук вышел и что-то неуловимо поменял в атаке. Появилось движение, беззубый перекат сменился агрессией и настойчивостью. Сборная России свела игру к ничьей, отыграв два мяча за двадцать минут, а Миранчук отметился результативным ударом.
Единственный негатив, связанный с Алексеем, заключается в разговорах вокруг нового контракта. Долгое время игрок и клуб не могли договориться, всплывали разные варианты то с «Рубином», то с какими-то другими командами. Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Миранчук не хочет играть за «железнодорожников», хочет уйти, но сам футболист заявляет совершенно обратное. Но по доносящимся из стана "красно-зелёных" слухам теперь создается впечатление, что старший Миранчук все же останется в команде.
Александр Головин
Так же, как и Миранчука, полузащитника «армейцев» мы знали и до этого сезона. Но в этом футбольном году Головин продемонстрировал просто колоссальный рост. Из молодого игрока, который только вписывался в состав «красно-синих», Александр превратился в одного из главных звёзд экс-чемпионов России.
Головину только двадцать – он самый молодой из представленных в этом списке. И насколько круто он выглядит прямо сейчас! Александр задействован не только в атаке нынешнего ЦСКА – в этом сезоне он отметился тремя голами и четвёркой голевых передач, - но и здорово помогает партнёрам в обороне. Креативный хавбек, получающий передачи чаще других полузащитников «армейцев», что говорит о его вовлеченности в созидание, умудрился стать четвёртым в лиге по отборам. Впечатляет, не правда ли?
Так что на фоне всего вышесказанного совсем неудивительны слухи, что молодым россиянином интересуется «Челси». Вероятнее всего это фейк, но если подобный интерес и был, удивляться этому нечего. Остается надеяться, что Головин не последует примеру большинства российских игроков и все-таки уедет в иностранный чемпионат. Если он продолжит прогрессировать в таком темпе, у него будут все возможности для этого.
Роман Зобнин
В начале сезона, после унизительного вылета из Лиги Европы, было сложно поверить в то, что «Спартак» сумеет занять место хотя бы в тройке, но самая известная команда страны пошла дальше и завоевала долгожданные золотые медали. И ещё тяжелее до начала этой безумной сказки от Карреры верилось в то, что только пришедший из «Динамо» Зобнин станет ключевым футболистом в новой чемпионской команде.
Зобнин безусловно стал главным открытием этого сезона. Он впечатлял ещё по игре в «Динамо», но в команде Карреры молодой россиянин показал себя на совершенно ином уровне. Прекрасная скорость и дриблинг, умелая игра в подыгрыше стали одними из главных достоинств «спартаковца». Может быть, он не помогает обороне так здорово, как делает это Александр Головин, отборы у «армейца» получаются всё-таки лучше, зато в плане точности передач и умения обострить Зобнин идёт впереди.
Ещё один момент, который позволяет называть Зобнина главным открытием этого чемпионата, - универсальность. В этом году он опробовал уйму игровых ролей. Менял фланги, скакал от позиции опорного полузащитника к атакующему, становился слева и справа в обороне. И к каждой роли Роман адаптировался удивительно быстро.
Определяющим для Романа станет следующий сезон. Его ждёт Кубок Конфедераций, затем Лига Чемпионов со «Спартаком». Это будет абсолютно иной уровень, проверку которым Зобнин обязательно должен пройти. Во-первых, это необходимые трудности, через которые футболист только и может расти дальше, а во-вторых, просто интересная история о том, как молодой полузащитник покажет себя против клубов из другой футбольной галактики.
Вряд ли интерес «Ромы» и «Шальке» к Зобнину выдумка. Так или иначе, к российской восходящей звезде уже обязаны присматриваться сильные футбола сего. Но, скорее всего, о конкретных предложениях клубы будут говорить только после следующего года. После экзамена главным футбольным турнирном, после соперников мирового уровня и конечно столь же блестящего года на внутренней арене. Ведь Зобнину ещё предстоит доказать, что этот сезон - не разовая акция, не случайный скачок молодого футболиста.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.