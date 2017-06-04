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"Манчестер Сити" интересуется защитником "ПСЖ" Сержем Орье

Защитник "ПСЖ" Серж Орье попал в сферу интересов "Манчестер Сити", информирует France Football.

Сообщается, что французский клуб готов подписать новый контракт с футболистом, но сам Орье пока не определился со своим будущим. "Сити" видит защитника как основного игрока на следующий сезон.

Сумма возможного трансфера не сообщается.
Теги: Орье ПСЖ Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 21:17
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