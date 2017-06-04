Стивен Джеррард: Роналду должен получить "Золотой мяч"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:19
Денис Терентьев на этой неделе может перейти в "Зенит" (16)
Денис Терентьев на этой неделе может перейти в "Зенит" (16)
Вчера 23:13
Данни: буду скучать, Санкт-Петербург (13)
Данни: буду скучать, Санкт-Петербург (13)
Вчера 22:12
"Зенит" объявил о переходе Кристиана Нобоа (92)
"Зенит" объявил о переходе Кристиана Нобоа (92)
Вчера 22:01
"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши (6)
"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши (6)
Вчера 21:02
"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро (1)
"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро (1)
Вчера 20:18
Криштиану Роналду сменил стрижку (фото) (9)
Криштиану Роналду сменил стрижку (фото) (9)
Вчера 20:08
Дмитрий Комбаров: если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества (39)
Дмитрий Комбаров: если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества (39)
Вчера 20:05
Рауль: думаю, что это лучшая команда в истории "Реала" (1)
Рауль: думаю, что это лучшая команда в истории "Реала" (1)
Вчера 19:44
Юрий Семин: поступок Серхио Рамоса - часть игры (7)
Юрий Семин: поступок Серхио Рамоса - часть игры (7)
Вчера 19:28
Станислав Черчесов: один игрок сверх заявки останется в сборной России до Кубка конфедераций
Станислав Черчесов: один игрок сверх заявки останется в сборной России до Кубка конфедераций
Вчера 19:17
Ринат Билялетдинов: если был бы футбольный "Оскар", Рамос попал бы в число номинантов (1)
Ринат Билялетдинов: если был бы футбольный "Оскар", Рамос попал бы в число номинантов (1)
Вчера 18:33
Станислав Черчесов: травма Дзюбы? Бухаров такой же комплекции, изменения незначительные (17)
Станислав Черчесов: травма Дзюбы? Бухаров такой же комплекции, изменения незначительные (17)
Вчера 18:04
Алекс Сонг может продолжить карьеру в "Фенербахче" (3)
Алекс Сонг может продолжить карьеру в "Фенербахче" (3)
Вчера 17:34
Эрик Абидаль: Зидан - лучший французский тренер всех времён, Бензема - лучший нападающий (4)
Эрик Абидаль: Зидан - лучший французский тренер всех времён, Бензема - лучший нападающий (4)
Вчера 17:21
Макс Майер летом станет свободным агентом
Макс Майер летом станет свободным агентом
Вчера 16:23
Радостные новости. Пять отечественных открытий этого сезона (9)
Радостные новости. Пять отечественных открытий этого сезона (9)
Вчера 16:08
Максим Канунников может вернуться в "Зенит" (37)
Максим Канунников может вернуться в "Зенит" (37)
Вчера 16:03
Лукас Билья продолжит карьеру в "Милане"
Лукас Билья продолжит карьеру в "Милане"
Вчера 15:12
Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды (5)
Георгий Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды (5)
Вчера 15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Стивен Джеррард: Роналду должен получить "Золотой мяч"
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что нападающий мадридского клуба "Реала" Криштиану Роналду должен получить "Золотой мяч" по итогам 2017 года.
"Роналду должен получить "Золотой мяч", потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов.
Обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира", - цитирует Джеррарда The Daily Mail.
"Роналду должен получить "Золотой мяч", потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов.
Обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира", - цитирует Джеррарда The Daily Mail.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.