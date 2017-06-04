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Стивен Джеррард: Роналду должен получить "Золотой мяч"

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что нападающий мадридского клуба "Реала" Криштиану Роналду должен получить "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

"Роналду должен получить "Золотой мяч", потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов.

Обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира", - цитирует Джеррарда The Daily Mail.
Теги: Джеррард Роналду Реал
Вчера, 23:47
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